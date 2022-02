Alsace : soulagement et méfiance après l'extension de la prime Ségur aux professions du médico-social

Parmi les "Oubliés du Ségur", les moniteurs-éduacteurs et les éducateurs spécialisés des IME

Après plus d'un an de mobilisation, ils ont été entendus par le gouvernement. Les "oubliés" du Ségur, auront bien droit à une prime de 183 euros net, tous les mois, comme les autres professionnels de santé. La mesure a été annoncée par le Premier ministre Jean Castex vendredi 18 février et devrait s'appliquer dès le mois d'avril.

La fin d'une inégalité dans les établissements

Cet élargissement concerne par exemple les aides à domicile ou encore les éducateurs spécialisés et psychologues dans les établissements associatifs. Une excellente nouvelle pour Pierre Tasetti, directeur général adjoint du réseau APA (5000 soignants sur le Grand-Est), car cette situation créait des inégalités dans les effectifs.

"On avait des infirmières à domicile qui ne touchaient pas cette prime, alors que les infirmières à l'EHPAD ou en centre de soins en bénéficiaient. Certains professionnels ont changé de service parce qu'ils ne touchaient pas la prime. On a encore une trentaine de postes vacants à cause de cela", éclaire-t-il.

Ce sont des promesses, maintenant on attend les aides

Au total, le gouvernement a annoncé un investissement de 830 millions d'euros. Pour Brigitte Oberlé, déléguée syndicale CFTC à la Maison de santé Béthel à Oberhausbergen, c'est un juste retour des choses. "Cela fait plus d'un an qu'on est mobilisé pour que la prime soit versée à nos collègues du pôle handicap", déplore-t-elle.

Elle reste tout de même sceptique. "Ce sont des promesses, mais encore faut-il que l'argent arrive aux établissements. Dans le cadre des premières aides du Ségur, notre établissement a reçu les montants nécessaires avec beaucoup de retard, on a attendu plusieurs mois avant d'obtenir la prime et encore aujourd'hui, ça pose problème."

En plus de la prime, 500 millions supplémentaires ont été accordés pour, entre autres, revaloriser et moderniser la filière du soin ou encore créer une nouvelle convention unique dans le secteur. Des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales devraient démarrer dans les prochaines semaines.