Covid: une décrue des contaminations depuis 15 jours en Alsace

Le virus circule de plus en plus lentement en Alsace. Une décrue amorcée il y a deux semaines, mais les niveaux de contamination restent encore élevés, en particulier dans les grandes villes : Strasbourg et Mulhouse ont ainsi enregistré 330 et 288 nouveaux cas quotidiens pour 100.000 habitants, quand le Bas et le Haut-Rhin en sont à 264 et 200 nouveaux cas quotidiens, toujours pour 100.000 habitants, tous âges confondus.

des chiffres en nette amélioration chez les plus de 65 ans

Chez les plus de 65 ans, le taux d’incidence a reculé d’un tiers en 15 jours et même de moitié à Strasbourg, à priori le résultat des gestes sanitaires et de la campagne de vaccination. A ce propos un peu plus de 20% des alsaciens ont aujourd’hui reçu au moins une dose de vaccin. Tous âges confondus, 742 personnes sont toujours hospitalisées en Alsace, une sur cinq en réanimation.