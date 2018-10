Strasbourg, France

C'est une première en Alsace. Une jeune femme est enceinte après un cancer, grâce à une greffe de son propre tissu ovarien, annoncent les hôpitaux universitaires de Strasbourg.

En 2013, la jeune femme, alors âgée de 28 ans, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer (lymphome T). Les traitements nécessaires risquent de compromettre ses futures chances de grossesse. En lien avec le centre d'assistance médicale à la procréation situé au CMCO de Schiltigheim, elle choisit la préservation de tissu ovarienpour conserver des chances d'avoir un enfant une fois guérie.

Cent naissances en France grâce à cette technique

En rémission totale depuis 2014, la patiente bénéficie d'une autogreffe le 15 mai 2017, à partir de tissus ovariens conservés depuis quatre ans. La cryoconservation de tissu ovarien consiste à conditionner en petits fragments le cortex ovarien pour le conserver à des températures de froid extrêmes dans de l’azote liquide. Un an plus tard, la jeune femme a retrouvé ses fonctionnalités ovariennes et annonce sa grossesse.

On estime, à ce jour, à 100 environ le nombre de naissances qui sont issues de cette technique dans le monde.