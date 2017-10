Vaccins obligatoires : les résultats de la consultation France Bleu

Près de 4.400 internautes ont répondu à la grande consultation France Bleu sur l’obligation vaccinale qui passe à 11 vaccins pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier. La majorité d’entre eux est contre.

4367 personnes ont répondu à cette consultation en ligne (qui n’est pas un sondage, et ne représente donc pas l'avis de tous les Français) lancée le 28 septembre. Alors que les députés examinent à partir de ce mardi le projet de loi de financement de la sécurité sociale en séance publique, retour sur les enseignement de cette consultation France Bleu. Une grande majorité d’entre elle s’est exprimé contre l’obligation, à 89%, 11% sont pour. On remarque que ce sont surtout des femmes qui ont répondu (82%). Et surtout des mères ou des pères de famille (71%) qui ont encore un enfant à la maison. Voici un condensé des réponses les plus fréquentes, mises en perspective.

Argument pour : protéger les enfants

“Je suis contre les maladies mortelles, pardi !”, s’explique Pierre. “Des enfants meurent de ces maladies mais ça on ne le dit jamais !!!”, s’emporte Bénédicte, elle-même maman.

La plupart des maladies contre lesquelles protègent ces 11 vaccins existe encore en France, à différentes échelles. Ainsi, à titre d'exemple, en 2015, le réseau Renacocq identifiait 128 cas de coqueluche en France chez des mineurs. Plus d’un tiers concernait des enfants de moins de 2 ans. Dans 38% des cas, l’enfant était hospitalisé. Il n’y a pas eu de décès, mais l’année précédente, si.

Autre exemple, les infections invasives à méningocoques (les méningites) ont touché 526 personnes en France en 2016. Sur les 63 décès causés par cette maladie, 9 concernaient des enfants de moins d’un an.

En revanche, aucun cas de poliomyélite n’a été signalé en France ces dernières années, le dernier remontant à 1989. Et seuls 37 ont été signalés dans le monde en 2016, contre 350.000 en 1988.

Argument pour : garder une bonne couverture vaccinale

Pour Maxime, ces injections obligatoires sont nécessaires “pour éradiquer les maladies”. “Pour fonctionner, la couverture vaccinale doit être très élevée”, rappelle Violaine, qui vit en Rhône-Alpes-Auvergne. Kévin tire, lui, la sonnette d’alarme : “La couverture vaccinale baisse dangereusement face à certaines maladies en Europe, la rougeole notamment.”

La couverture vaccinale, c’est quoi ? C’est le pourcentage d’une population qui a été vacciné contre une maladie à un moment donné. Pour qu’une maladie infectieuse puisse être éradiquée chez les humains, il faut qu’une part importante de la population ait reçu sa piqûre. L’OMS vise 95%.

Pour la rougeole (qui provoque notamment pneumonies et encéphalites), le niveau conseillé n’a jamais été atteint en France (il était, il y a deux ans, de 90,5% des jeunes enfants pour une injection de ROR). Entre 2010 et 2011, plusieurs milliers de cas de rougeole ont été détectés et plusieurs décès constatés. Durant les sept premiers mois de 2017, une augmentation du nombre de cas a également été repérée (387) et une jeune fille est décédée.

Philippe, un Picard, conclut : “A moins qu’on me démontre que Pasteur était génocidaire, je considérerai les vaccins comme utiles.”

Argument contre : l’aluminium et autres adjuvants

C’est LA raison pour laquelle la plupart des internautes expliquent qu’ils sont contre le passage à 11 vaccins obligatoires : l’aluminium. “Je suis contre les adjuvants aluminium qui sont toxiques et provoquent des maladies chez une partie de la population”, soutient Stéphanie. “Aucune étude sur les effets de l'aluminium à long terme”, s’explique Catherine.

Mis à part le ROR, tous les vaccins qu’il est question de rendre obligatoire contiennent des sels d’aluminium, adjuvant utilisé pour stimuler le système immunitaire. En septembre dernier, Le Parisien révélait l’existence d’un rapport rédigé par l’Agence nationale de sécurité du médicament sur les conséquences possibles de la présence de ce métal dans les injections. Ce document se basait sur les travaux sur des souris du professeur Romain Gherardi, chef du service de pathologies neuromusculaires à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil.

Ce spécialiste et son équipe concluaient que "même à faible dose", l'aluminium pouvait provoquer des effets neurotoxiques comme la myofasciite à macrophages, à savoir "une lésion provoquant fatigue, douleurs musculaires, voire troubles neurologiques". Ceci étant lié à une prédisposition génétique. “Des approfondissements sont nécessaires”, tranche le conseil scientifique. Le professeur Gherardi chiffre à 550.000 euros la poursuite de ses travaux.

Face aux questions générées par la révélation de ce rapport, la ministre de la santé Agnès Buzyn se veut rassurante et claire : les adjuvants “ne sont pas nocifs.”: "Nous avons sur les adjuvants un recul d'utilisation de 90 ans, plusieurs centaines de millions de doses de vaccins utilisées depuis que les vaccins existent." Le Conseil d'Etat, le Haut Conseil de la santé publique, ainsi que l'Organisation Mondiale de la Santé sont sur la même ligne.

Pour autant, la recherche n'arrête pas de travailler sur de nouveaux types d'adjuvants : squalène (précurseur des stéroïdes), dérivés bactériens ou encore vésicules artificielles. Un vaccin sans aiguille et sans adjuvant a même été testé par l'Inserm sur des souris avec succès. Il s'agit de délivrer la préparation via des micropores formés dans la peau grâce à un laser.

Argument contre : le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaque

Le lien entre hépatite B et sclérose en plaque est également questionné par de nombreux internautes. “J'ai eu une SEP suite à vaccin hépatite B, alors coïncidence ou pas ?”, s’interroge Aurélie. “Mon mari est porteur de la SEP, je suis contre le fait que mon enfant soit un cobaye pour notre gouvernement”, se révolte Céline.

Il n’y a aucune preuve scientifique d’un lien entre les deux. Les études sont discordantes et ne permettent pas de faire pencher la balance du côté d’un lien ou de l’écarter totalement. En revanche, en juin dernier, la Cour de Justice des Communautés Européenne, sans trancher, a autorisé un juge français à établir ce lien, dans le cadre d’un procès entre la famille d’un malade et un laboratoire.

“En l’absence de consensus scientifique, le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d’indices graves, précis et concordants”, estime la Cour. En l'occurrence, il s’agissait du cas d’un jeune homme en excellente santé, dont la sclérose en plaque s’était déclarée juste après avoir été vacciné, alors qu’il n’avait aucun antécédent familial.

Argument contre : le vaccin contre l'hépatite B et les nourrissons

Beaucoup de personnes qui ont répondu à cette consultation refusent également tout net le vaccin contre l’hépatite B pour les bébés : “inutile”, “ne concerne pas les enfants”, “pas nécessaire”, sachant que le virus se transmet par le sang, les sécrétions vaginales et le sperme. Alors, pourquoi vacciner les nourrissons alors qu’ils ne deviendront “à risques” qu’une fois adolescents ?

Quatre raisons sont avancées par les autorités :

le vaccin est très efficace il est bien supporté (pas d’effets secondaires graves répertoriés) une seule dose suffit une bonne couverture vaccinale permettrait à terme d’éradiquer l’hépatite B

En fait, les autorités médicales prennent “de l’avance” : les adolescents sont plus exposés que les tout petits à l’hépatite B, mais plus difficile à atteindre par les campagnes de vaccination. En vaccinant les plus jeunes, on touche une population qui va régulièrement chez le pédiatre, alors que les ados risquent de passer entre les mailles du filet. L’adolescent sera protégé, sans piqûre supplémentaire.

Selon le site vaccination-info-service, l’hépatite B touche environ 280.000 personnes en France et en tue 1.500 par an.

Argument contre : au nom de la liberté vaccinale

Même sans être foncièrement opposés à la vaccination, des internautes réagissent vivement à l’extension des vaccins obligatoires : “CONTRE !!!” explose Caroline, “la vaccination doit être choisie, au cas par cas, et non imposée”. “Je suis POUR avoir le CHOIX !!” renchérit Sylvia. Elles estiment que c’est aux parents de décider. Mais, quelle est leur marge de manœuvre ?

En apparence, la nouvelle loi serait plus conciliante avec les parents qui ne voudraient pas de toutes les vaccinations. La ministre de la santé l’a annoncé : le refus de faire vacciner ses enfants ne sera plus sanctionné. Jusqu’ici, le code de la santé publique punit les contrevenants de peines jusqu’à six mois de prison et 3.750 euros d’amende.

En revanche, la ministre évoque le maintien d’un autre texte : l’obligation de protection des enfants par leurs parents, inscrite dans le code pénal et dont le non-respect expose à des poursuites (deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende). Des poursuites seraient donc toujours possible, au nom de ce texte, mais Me Emmanuel Ludot, avocat à Reims qui défend des familles et des associations opposées à certains vaccins, avertit : “C’est possible sur le plan des principes, mais risqué. Ne pas vacciner son enfant peut aussi être interprété comme une manière de le protéger”.

Surtout, ces onze vaccins désormais obligatoires seraient incontournables à l’entrée à l’école ou en crèche, le ministère laissant un délai jusqu’au 1er juin 2018 pour les premières vérifications.

Des parents ont déjà tenté de remettre en cause l’obligation vaccinale, estimant que le droit à la santé, inscrit dans la Constitution, c’est aussi le droit de ne pas se vacciner, au nom du principe de précaution. C’est ainsi qu’en 2014, un couple d’Auxerre, qui refusait de vacciner ses enfants, a saisi le Conseil constitutionnel. Mais celui-ci a répondu : le caractère obligatoire de la vaccination n’est pas contraire à la Constitution. Les parents ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis, mais ils n’ont pas vacciné leurs enfants pour autant.

Le médecin demandera toujours le consentement des patients” - Docteur Jean-Marie Faroudja

Et les médecins dans tout ça ? Généralistes et pédiatres, la nouvelle loi les place en première ligne. Au Conseil national de l’ordre des médecins, le docteur Jean-Marie Faroudja, président de la section éthique et déontologie, explique qu’il attend de voir ce que prévoit cette loi pour faire appliquer la nouvelle obligation vaccinale. Mais le rôle du soignant n’est pas de forcer à la vaccination : “Le médecin demandera toujours le consentement des patients” et il appelle de ses vœux une information “aussi bien faite que possible” sur la vaccination.

Argument contre : l'influence des laboratoires

Beaucoup d’internautes ont été clairs : ils n’ont pas confiance dans les laboratoires pharmaceutiques. Isabelle : “Je pense que surtout cela profite aux laboratoires pharmaceutiques”. “La médecine est achetée par les laboratoires, je n'ai aucune confiance”, pour Alice, de Nouvelle-Aquitaine. Julien réclame “une transparence totale sur les vaccins avec des tests fait par des labos indépendants” “Aucune urgence factuelle ne justifie ce type d’obligation, sinon celle d’acter définitivement la pression des labos qui ne délivrent plus les vaccins monovalents ou trivalents…”, analyse Michel.

Depuis 2008, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTPolio, le seul obligatoire) n’est plus disponible seul, car les laboratoires ne le fabriquent plus qu’associé avec d’autres. Il est donc soit pentavalent (associé avec la coqueluche et l’haemophilus) soit hexavalent (avec l’hépatite B en plus). Et le pentavalent connaît régulièrement des périodes de pénurie.

Le Conseil d’Etat a statué en février 2017 afin d’obliger la France à être cohérente entre l’obligation vaccinale (trois vaccins) et la pratique (impossibilité matérielle d’injecter moins de cinq ou six vaccins). Les 11 vaccins obligatoires règlent la situation juridique.

La ministre de la santé Agnes Buzyn, qui a un temps été employée par des laboratoires pharmaceutiques, s’est par ailleurs défendue dans une interview au Parisien : “Je refuse qu'on me colle cette étiquette. Oui, les industriels gagnent de l'argent, mais on ne peut pas réduire la question de la vaccination à l'intérêt des laboratoires”.

Argument contre : pourquoi si jeune ?

Le calendrier vaccinal commence à l'âge de 2 mois. Au fil des nouvelles doses et rappels, un enfant reçoit une dizaine d’injections (tout dépend de la valence de l’injection, c’est-à-dire du nombre de maladies qu’elle combat) jusqu’à ses 2 ans. Pour des internautes, comme Patricia en Auvergne-Rhône-Alpes, “c'est énorme pour un si petit organisme !”. Catherine en Bretagne ajoute : infliger autant de vaccins à de si jeunes enfants, “c'est empêcher le corps de développer sa propre immunité”.

Renforcer le système immunitaire, c’est le principe même de la vaccination : un microbe, rendu inoffensif, est injecté dans le corps. L’organisme développe des anticorps. S’il rencontre plus tard ce microbe, il saura se défendre : c’est la mémoire immunitaire. Pour l’Organisation mondiale de la santé, la vaccination n’affaiblit pas les défenses immunitaires.

En revanche, on ne vaccine pas contre n’importe quelle maladie. François Vié le Sage, responsable du groupe de recherche sur la vaccinologie au sein de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, précise : le tout petit apprend à “faire son immunité” face aux affections bénignes du quotidien, mais “il ne saura pas se protéger contre les maladies infectieuses qui peuvent être graves (...) C’est justement parce qu’il y a immaturité immunitaire chez les très jeunes enfants qu’il faut les vacciner tôt” (précisons qu'avec une cinquantaine de sociétés savantes, l’AFPA a signé un appel en faveur de l’extension à onze vaccins obligatoires). Les enfants nés prématurés suivent le même calendrier vaccinal que les bébés nés à terme.

C’est vrai par ailleurs que l’enfant à la naissance bénéficie des anticorps transmis par sa mère durant la grossesse, mais leur effet diminue au fil des mois. Et, comme le précise l’agence Santé publique France, si l’allaitement maternel protège également le nourrisson contre de nombreuses infections, ça ne suffit pas.

