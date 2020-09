Alzheimer : des réunions d'information et d'expression des familles bientôt à Mont-de-Marsan

900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France Chaque année 225 000 nouveaux cas sont recensés. En 2020, 3 millions de personnes seront concernées par la maladie d'Alzheimer : malades et proches aidants. Dans les Landes, depuis le 11 juin dernier, le Village Alzheimer à Dax accueille des résidents. Une structure innovante dans la prise en charge, qui vient compléter ce qui existait déjà, notamment le travail des associations.

La principale d'entre elle, France Alzheimer, est implantée dans les Landes avec son siège à Dax. Sophie Brin y est bénévole depuis 2017. La quadragénaire, réflexo-thérapeute va lancer le mois prochain, avec l'aide de Charlotte Meynard, également bénévole de l'association et psychologue spécialisée en gérontologie, des réunions d'information et de libre expression des familles à Mont-de-Marsan, une fois par mois. Un groupe de parole, gratuit et sans obligation d'adhésion, qui n'existait pas encore sur la ville préfecture.

L'objectif de ces après-midis (14h-16h30) est, certes de présenter l'association, mais aussi de répondre aux questions que vous vous posez peut être sur la maladie. Les deux bénévoles pourront également donner des conseils et proposer une écoute.

La première réunion est prévue le samedi 10 octobre à la Maison des Associations des Associations, Caserne Bosquet. Renseignements et inscriptions : 05.58.98.80.88. Deux autres réunions sont programmées les samedis 7 novembre et 5 décembre.