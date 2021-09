La maladie d'Alzheimer touche près d'un million de personnes en France, plus de six mille dans l'Yonne. C'est la deuxième maladie la plus crainte des français après le cancer. Elle se manifeste par des pertes de mémoire et des difficultés à accomplir des gestes de la vie quotidienne.

Alzheimer : il faut poser le diagnostic le plus tôt possible

Plus le diagnostic est précoce, plus la prise en charge est efficace- Pierre Jouanny, professeur au CHU de Dijon

Une maladie qui affecte la mémoire et qui peut se détecter très tôt, même avant 65 ans. Le professeur Pierre Jouanny du CHU de Dijon, spécialiste de cette maladie a expliqué lors de sa conférence à l'amphithéâtre du 89 à Auxerre, qu'il ne fallait pas hésiter à consulter au moindre doute. La perte de mémoire est l'un des premiers signes à apparaitre rappelle le professeur. "Tant qu'il s'agit juste d'un petit oubli du nom propre que je ne retrouve plus et qui va revenir dans cinq minutes ce n'est pas très grave. En revanche, quand je commence a oublier des rendez-vous importants, que je dois adapter ma vie à ma mémoire, quand mes enfants ou mon conjoint s'inquiètent, là, il faut consulter. Une consultation peut être nécessaire également si vous avez du mal à faire vos comptes, à ranger vos papiers. Cela ne veut pas dire que vous avez la maladie d'Alzheimer mais que vous avez sans doute une atteinte des fonctions de la mémoire. Et on a intérêt à faire le diagnostic le plus tôt possible de manière à rassurer ceux qui n'ont rien et à donner aux autres des conseils pour avoir le moins de conséquences dans sa vie de tous les jours".

Car un diagnostic précoce permet de décaler l'évolution de la maladie. Grâce aux médicaments on peut gagner deux ans en moyenne selon le professeur Jouanny. Il ajoute que l'on peut agir également sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. "Cela passe par une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et aussi par une stimulation et des contacts sociaux réguliers. N'hésitez pas, par exemple, à vous investir dans des associations pour échanger avec d'autres car c'est le meilleure moyen de garder sa réserve cognitive. Ce qui fait que même si j'ai des dépôts de plaques amyloïdes, je retarde l'évolution de la maladie car je suis plus en forme".