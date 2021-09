Alzheimer : les aidants ne doivent pas hésiter à demander de l'aide

On s'intéresse ce lundi matin à la lutte contre la maladie d'Alzheimer, à la veille de la journée mondiale consacrée à cette maladie. En Côte d'Or, 10.000 personnes en sont atteintes, la présidente de l'association France Alzheimer 21 est avec nous pour en parler.

Dix mille personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en Côte-d'Or. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, les associations veulent lancer des messages à destination des malades et des aidants. Des messages de prévention et de soutien comme l'explique la présidente de l'association France Alzheimer 21, Christine Jottras.

France Bleu Bourgogne : On peut tous avoir des petites pertes de mémoire. A partir de quel moment il faut s'inquiéter et se dire qu'il faut aller consulter ?

Christine Jottras : je dirais qu'il faut aller consulter dès qu'on présente des troubles de la mémoire ou des troubles, de la désorientation ou des troubles de l'humeur. Et vous avez pour ça les centres mémoire, recherche et ressources au CHU de Dijon. Il y a aussi des consultations mémoire de proximité sur l'ensemble du territoire. La maladie d'Alzheimer, on ne la guérit pas. Mais plus on la diagnostique tôt, plus on peut agir pour freiner ses effets.

Au fur et à mesure que la maladie va avancer il faut interpeller les différents dispositifs existants, interpeller des associations de familles comme la nôtre qui vont accompagner le malade et les aidants dans toutes les étapes de la maladie.

Parce que la famille souffre presque autant que le malade avec cette maladie d'Alzheimer

Effectivement, toute une famille souffre, que ce soient les conjoints, que ce soient les enfants, que ce soient les petits-enfants. Et il est important d'informer ces familles, qu'elles puissent mieux comprendre cette maladie. Nous proposons des petites formations aux aidants pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe mais aussi anticiper ce qui va se passer. Tout ça pour permettre aux malades de continuer à vivre, parce que la vie elle continue, même avec la maladie d'Alzheimer.

La journée mondiale c'est mardi 21 septembre, vous allez proposer des activités sur la place de la République à Dijon ?

Il y aura un stand d'information et nous allons proposer trois activités : des jeux qui permettent de maintenir le lien socia, un bistrot musical comme ceux que nous avons déployé cet été sur tout le département et un atelier tango que nous voulons développer l'an prochain.

Il ne faut surtout pas rester seul, surtout pas s'isoler.