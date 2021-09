Alzheimer : les confinements ont accentué l'isolement des malades et de leurs proches

Le docteur Denise STRUBEL ancien chef du service gériatrie du CHU de Nîmes, et vice-présidente de France Alzheimer Gard invitée de France Bleu Gard Lozère à l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer.

Rendez vous au pied de "l'arbre des souhaits"

21 septembre 2021, l’association France Alzheimer Gard organise, comme partout en France, la Journée Mondiale Alzheimer et vous donne « rendez-vous au pied de l’arbre » pour un événement placé sous le signe de la solidarité et de l’intergénérationnel. Y sont conviés : personnes malades, proches aidants, professionnels, personnalités politiques, élus des 15 communes du département signataires de la Charte Ville Aidante Alzheimer, partenaires institutionnels et associatifs, ainsi que des résidents d’EHPAD et des élèves d’écoles de proximité.

Un évènement ouvert à tous

Cet événement, ouvert à tous, vise à souligner la nécessité d’un accompagnement spécifique des personnes malades et de leurs aidants dans la proximité et la bienveillance, et à favoriser une dynamique d’inclusivité dans la cité, de sorte que les personnes malades et les aidants ne se sentent pas exclus de l’espace public.

La manifestation se déroulera sur le parvis des arènes, à Nîmes de 11h30 à 16h00 grâce à un partenariat étroit avec la mairie de Nîmes, signataire de la charte « Ville Aidante Alzheimer », le CCAS de Nîmes et la Maison des Aînés.

De nombreux stands seront mis en place avec les équipes partenaires de l’association France Alzheimer Gard pour apporter des informations.

L’animation sera assurée par le groupe « Dynamogène » avec un spectacle de rue, les danseuses sévillanes du groupe « Inas de Cuenca » et la chorale du CCAS de Nîmes.

Les personnes présentes seront invitées à exprimer une pensée, un espoir, un vœu, qui seront accrochés à « un arbre des souhaits