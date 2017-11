Alzheimer : répit pour les malades et les aidants aux thermes de Cambo

Depuis deux ans des séjours sont organisés aux thermes de Cambo les bains. Une initiative lancée par l'association France Alzheimer Pyrénées Atlantiques. L'occasion de souffler pour les couples touchés par la maladie.

Des vacances pas comme les autres. Quatre jours de répit chaque année pour des couples dont l'un des membres est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ces "séjours vacances répit" permettent aux aidants de souffler.

Souffler dans un cadre enchanteur © Radio France - Jacques Pons

L'une de ces périodes vient de s'achever aux thermes de Cambo. Durant quatre jours trois couples ont été bichonnés. Séances de réflexologie, sophrologie, des bains de boue, des séances de gym douce. Au programme aussi, de multiples ateliers, diététique, cuisine, fabrication de bijoux. Daniel a pu ainsi assembler un bracelet pour sa femme Sylvia (voir la photo de une).

Daniel, 73 ans, habite Lescar et vit avec la maladie de sa femme depuis une décennie. C'est la deuxième fois que Daniel et Sylvia profitent de ces vacances répit. Durant quatre jours ils participent et partagent le programme sans avoir l'impression d'étouffer.

Chaque année, une quinzaine de personnes profitent de ces vacances répit mises au point par l'association France Alzheimer Pyrénées Atlantique.