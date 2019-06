Alzheimer : un neurologue de la Pitié Salpêtrière recherche 500 personnes pour une étude sur la mémoire

Paris, Île-de-France, France

La maladie d'Alzheimer ne se soigne pas et elle inquiète tous ceux qui ont des trous de mémoire. Elle peut apparaître aux alentours de 65 ans. Mais ne plus se souvenir où on a mis ses clés ou ses lunettes n'indique pas forcément que l'on est victime de la maladie d'Alzheimer.

Une étude sur les troubles de la mémoire

Les troubles de la mémoire peuvent avoir plusieurs causes. Pour avancer dans ses recherches sur ces troubles, le neurologue Bruno Dubois lance une étude qui va durer cinq ans. Pour cette étude, il a besoin de 500 bénévoles franciliens.

Ces bénévoles doivent avoir au moins 65 ans. Ils doivent se plaindre de troubles de la mémoire mais ne pas avoir été diagnostiqués "Alzheimer". Ils seront régulièrement suivis durant cinq années. Cette étude n'est pas rémunérée. Si vous souhaitez y participer il suffit d'appeler le 06 60 38 58 62.

Etre attentif pour moins oublier

Bruno Dubois qui était l'invité de France Bleu Paris ce mercredi matin a insisté sur les causes des troubles de la mémoire qui nous touchent tous. Il indique que, souvent, ils sont liés à un manque d'attention. Notre cerveau est tellement sollicités qu'il finit par ne plus enregistrer certaines informations.

Moins de stress, une vie un peu plus réglée et plus de sommeil pourraient déjà être un premier pas pour une meilleure mémoire.

Ecoutez son interview

