Ambert : les urgences de l'hôpital menacées par la nouvelle loi Rist ?

C'est pourtant une loi sensée améliorer les services de santé. Pourtant la loi Rist et son application au 28 octobre risquent d'obliger l'hôpital d'Ambert à fermer son SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) et à réduire l'ouverture de ses urgences par manque d'effectif.

C'est en particulier l'article 33 qui pose problème en plafonnant les tarifs de l'intérim médical dans le public. Tarifs qui avaient tendance à déraper dans les zones en tension. "Une bonne idée", reconnaissent dans leur courrier à l'Agence régionale de santé, le maire d'Ambert et le président de la communauté de commune, "mais les conséquences pour notre hôpital sont préoccupantes", puisque les médecins urgentistes employés à Ambert "étaient rémunérés très souvent au-dessus du plafond."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Ambert, le service d'urgences compte à peine deux patriciens hospitaliers pour onze postes. D'où la part importante de l'intérim. La loi Rist va faire appliquer le plafond de 1170 euros la garde de 24h, à ce compte-là, "pour le mois de novembre 2021, 10 jours seraient couverts pour les urgences et le SMUR, les autres 20 jours ne le seraient pas !", ajoute le courrier des élus locaux.

Le directeur de l'hôpital, Patrice Beauvais, se retrouve donc démunit : les sept à huit intérimaires des urgences ont clairement fait savoir qu'ils ne resteraient pas à ce tarif là.

L'appel à la réserve sanitaire

Dans ces conditions, comment attirer les professionnels dans les hôpitaux en tension ? Pour compenser, la loi prévoit une prime de solidarité territoriale pour les praticiens de l'hôpital public qui viendraient prêter main forte aux équipes médicales en sous-effectif, mais ce dispositif de remplacement public ne sera pas effectif tout de suite.

D'où l'appel à l'aide des élus locaux et du député communiste de la circonscription, André Chassaigne qui s'inquiète de "graves conséquences sur la sécurité sanitaire de la population locale."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le député a lui aussi écrit à l'Agence régionale de santé pour demander "la mobilisation rapide de la réserve sanitaire", mettant en avant "les risques réels de mise en danger de la population locale si l'ouverture au public du service d'urgence n'est pas effective tous les jours et 24h sur 24."

La demande vient de remonter au niveau nationale avec l'appui de l'ARS. Le directeur de l'hôpital d'Ambert sait qu'il pourra aussi compter sur le renfort de médecins hospitaliers de Thiers et du CHU de Clermont-Ferrand. Objectif : arriver à reconstituer deux lignes de garde pour les urgences et le SMUR d'Ambert.

Le gouvernement promet des aménagements

Déjà saisi sur des situations similaires dans d'autres départements le 1er ministre a demandé au ministre de la santé de faire des propositions pour adapter l'application de la loi au 28 octobre.