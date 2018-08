Belfort, France

Jusqu'au 18 août, l'établissement français du sang vous plonge dans des ambiances insolites. Il organise des collectes sur le thème des vacances à la plages à Besançon, Mâcon ou Chalon, ou encore de la fête foraine à Sens. La maison du don de Belfort, elle, a choisi la semaine américaine.

Les dons sont en baisse mais les malades, eux, sont toujours là

Drapeau des USA et plaques d'immatriculation américaines aux murs, brownies, cookies et hot-dogs pour la collation, une ambiance plus festive que d'habitude pour inciter les donneurs à pousser ou repousser la porte. Chaque été, l'établissement français du sang organise une opération pour mobiliser ses donneurs, parce qu'en cette période de vacances, il y en a besoin. Les stocks restent fragiles : "Pendant l'été, il y a une baisse de fréquentation, explique le Dr Tudor Dan, médecin de prélèvement à l'Etablissement Français du Sang de Bourgogne Franche-Comté, mais les malades, eux, sont toujours là, les accidents de la route mais aussi les pathologies dites médicales, donc les besoins restent constants et il faut que la mobilisation reste continue."

Et c'est particulièrement vrai en cette semaine du 15 août : "Un jour férié au milieu de la semaine, c'est un jour de collecte en moins, poursuit le Dr Tudor Dan, et c'est problématique surtout en ce qui concerne les plaquettes. Les dons ont une durée de vie de seulement 7 jours. Donc on doit renforcer les collectes avant et après le jour férié".

Chaque jour, 588 dons de sang sont nécessaires en Bourgogne Franche-Comté.

Horaires d'ouvertures de la Maison du don de Belfort (90 rue René Cassin - ZAC de la Justice - 03.84.58.49.90)

Mardi : 8h30 - 18h

Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 16h30

Samedi : 8h - 12h

Semaine américaine du 14 au 18 août (fermé le 15 août)