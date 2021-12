Ambiance festive au village Téléthon de la place de Jaude de Clermont ce samedi

Ambiance festive sur la Place de Jaude de Clermont ce samedi. Le pôle humanitaire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie organisait un village Téléthon. Une trentaine d'étudiants de divers bureaux des étudiants était mobilisée pour sensibiliser les passants et récolter des dons pour la recherche médicale.

Les Pom-pom girls du bureau de l'association d'activité sportive en santé ont assuré le show © Radio France - Thomas Loret

Une mobilisation sportive

Au milieu des chapiteaux où la musique résonne, Mickaël, étudiant en biologie, s'est lancé sur le défi vélo. "C'est par rapport au temps, plus on pédale, plus on va récolter. Je compte faire 3h. Les jambes commencent à avoir mal, mais il faut tenir, c'est pour la bonne cause" s'enthousiasme Mickaël.

Côté animation, les pom-pom girls assurent le spectacle pour tenter d'attirer l'attention des passants. "On est là pour faire le show. On a un peu froid, on est en short, mais on est là !" assure Laïla, présidente du Bureau de l'Association d'Activité Sportive en Santé. Et la foule s'amasse devant leur prestation énergique.

Evelyne (à droite) et son association aquagymnique assurait une vente de gâteaux © Radio France - Thomas Loret

Des gourmandises solidaires

Un peu plus loin, Evelyne et ses amies de son association d'aquagym s'activent pour vendre diverses gourmandises faites maison. "On a des gâteaux au chocolat, des flans, des biscuits secs. Il faut savoir se donner. C'est normal, il faut être humains" indique Evelyne. Tous les bénéfices iront au Téléthon. Les invendus seront donnés au Secours Populaire.

Ce samedi tout le monde avait le sourire, malgré une météo capricieuse. Pas de quoi mettre à mal la motivation des bénévoles. Pour ceux qui ne sont pas venus à ce village Téléthon, il reste une solution pour donner : le 36 37.