Amboise : Christian Guyon ferme les marchés du vendredi et dimanche pour un mois minimum

C'est le comportement des clients croisés par les gendarmes et la police municipale d'Amboise sur le marché de vendredi 20 mars qui a provoqué cette décision radicale du maire sortant, Christian Guyon

"Franchement, j'enrage", dit Christian Guyon, "sur le marché vendredi, la plupart des gens étaient des personnes à risque, des personnes âgées, venus en couple, je pensais que quand on venait faire des courses de première nécessité, on y allait seul ! des gens qui venaient hors du département !"

Et le maire d'expliquer sa décision, qu'il sait très impopulaire, par le fait dit-il que "l'on est pas dans le dur encore, on est dans la courbe ascendante de la propagation de l'épidémie, le pic on va sans doute l'atteindre dans la semaine qui vient selon les spécialistes".

Et Christian Guyon d'ajouter :"C'est bien gentil d'applaudir tous les soirs nos soignants, mais ce qui est bien aussi c'est de rester chez soi".

Et donc à Amboise à partir de ce dimanche 22 mars, les marchés du vendredi et dimanche matin seront fermés pour un mois au minimum.