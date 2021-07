Amboise : le centre de vaccination pris d'assaut ce jeudi pour sa journée sans rendez-vous

Il fallait s'en douter, après les annonces d'Emmanuel Macron, et parmi elles l'obligation de présenter un pass sanitaire à l'entrée des bars, restaurants et autres lieux de loisirs cet été. En Indre-et-Loire, les centres de vaccination sont très sollicités en ce moment, pour ne pas dire débordés.

Cela a été particulièrement le cas à Amboise ce jeudi, une journée où les volontaires pouvaient venir se faire vacciner sans rendez-vous. Plusieurs dizaines de personnes étaient donc là dès 8h devant la porte, alors que le centre n'ouvrait qu'à 10h.

Près de 800 vaccinés en une seule journée, au lieu de 500 d'habitude

Magali Lecoutre est infirmière, et l'une des responsables de ce centre. Elle n'a jamais vécu une telle journée. "Il y a trois semaines, tous les créneaux n'étaient pas pourvus, d'où la mise en place d'une journée sans rendez-vous le jeudi. Le premier jeudi on a eu 84 personnes qui sont venues sans rendez-vous, le jeudi suivant on en a eu 90, et là ce matin, surprise. A midi, on avait déjà 110 personnes qui étaient là, qui n'avaient pas pris rendez-vous, en plus des autres qui eux avaient des rendez-vous, donc on va être à peu près à 780 personnes, voire plus. Ce qui est un record, car Amboise est un petit centre. On accueille habituellement 500 personnes par jour".

Pour Magali Lecoutre, tout est évidemment lié au changement de braquet gouvernemental. "Les gens qui avaient prévu de se faire vacciner en septembre, voire pas du tout, espèrent aujourd'hui passer des vacances agréables en profitant des restaurants, des petites fêtes locales, donc ils vont avoir besoin d'un passeport vaccinal et c'est pour ça qu'ils se précipitent sur les centres de vaccination".

Les primo-vaccinés ont du attendre un peu

Face à cet afflux, il n'y a pas eu plus de personnels mobilisés. Du coup, les tourangeaux qui avaient fait le déplacement ont du attendre un peu, mais selon Magali Lecoutre, pas plus d'une demie-heure à partir de l'ouverture du centre. Pour ne pas épuiser les personnels, elle envisageait d'ailleurs de n'ouvrir que deux ou trois jours en août, mais face à cette forte demande, ce n'est plus du tout d'actualité.