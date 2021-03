Amboise : les deux infirmières qui gèrent le centre de vaccination n'ont perçu aucun salaire depuis janvier

Le maire d'Amboise Thierry Boutard est en colère au sujet de la rémunération des deux infirmières qui coordonnent le centre de vaccination ouvert dans la salle des fêtes de la commune. Depuis le 18 janvier, date de l'ouverture du centre, elles n'ont toujours pas perçu de salaire pour leur travail.

Des infirmières qui contestent le montant de leur rémunération

D'après nos informations, ces deux infirmières seraient moins bien rémunérées que leurs collègues parce qu'elles sont à Amboise en qualité de gestionnaire, leur statut d'infirmière ne serait pas pris en compte car elles ne font pas de soins (injection de vaccin). Deux infirmières qui se sont pourtant portées volontaires en mettant de côté durant un temps leur métier en libéral pour gérer et organiser ce centre de vaccination.

Barbara Gombert est l'une d'entre elles, elle fait la route tous les jours depuis Ligueil dans le sud Touraine, "ce qui est invraisemblable c'est que cela fait un an qu'il y a le Covid et que l'on aurait pu prévoir l'ouverture de centres et donc les différents modes de rémunération pour les personnes. L'état a prévu cela pour les infirmiers et les médecins mais pas pour les responsables des centres". Barbara Gombert et sa collègue demandent à l'Agence régionale de santé de revoir sa copie sous peine de tout arrêter à la fin du mois de mars.

Le maire d'Amboise se dit scandalisé

Si Thierry Boutard dit pouvoir comprendre qu'elles n'aient pu être payées les premières semaines, le maire d'Amboise trouve scandaleux que l'on arrive pas à rémunérer ces deux infirmières correctement. "Je prendrais les mesures qui s'imposent si l'ARS ne paye pas" explique Thierry Boutard pour qui il n'est pas question de fermer pour autant le centre de vaccination qui reçoit en moyenne 400 personnes par semaine et couvre cinq cantons, Amboise, Château-Renault, Bléré, Montlouis-sur-Loire et Vouvray.