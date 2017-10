Amboise : une manifestation pour soutenir le centre de périnatalité

Environ deux-cents personnes ont participé à la manifestation de soutien au centre de périnatalité, ce samedi à Amboise. Un centre d'accompagnement public des femmes enceintes menacé après l'annonce de l'Agence régionale de Santé (ARS) de baisser de 250 000 euros ses subventions.

Ils étaient deux-cents à manifester ce samedi après-midi pour défendre le centre de périnatalité d'Amboise. Un centre qui accueille chaque année 350 femmes enceintes, avant et après la grossesse (les femmes ne peuvent plus accoucher à Amboise depuis la fermeture de la maternité en 2003). Un service public de proximité menacé après une annonce de l'Agence régionale de santé (ARS). Début octobre, elle a adressé un courrier pour annoncer qu'elle baissera ses subventions au centre prochainement. Une baisse significative des subventions : - 250 000 euros.

Plus de service de proximité pour les femmes enceintes ?

Cette baisse peut signer l'arrêt d'un service qui roule pourtant bien. Mais pour l'instant, pas plus d'informations sur une éventuelle fermeture. Pas même chez les salariés du service, comme Matthieu, sage-femme depuis huit ans à Amboise : "Nous n'avons aucune information. Je ne sais même pas si dans deux mois le service sera encore ouvert." Un manque de communication et d'information qui ne plaît pas au député LREM de la circonscription Daniel Labaronne, qui a fait le déplacement pour soutenir les salariés : "C'est tout à fait préjudiciable et malheureux, je condamne ce manque d'information." Avant de se montrer optimiste pour la suite : "Si tout le monde veut maintenir ce service en place, il n'y a pas d’inquiétude à avoir : il restera en place."

Un soutien de poids : les mamans !

Et le service de périnatalité d'Amboise peut également compter sur le soutien d'actuelle et ancienne patiente. Une vingtaine de néo-mamans a fait le déplacement pour vanter les mérites du service. Elles le disent toutes : si leur grossesse et la suite s'est bien passé, c'est grâce à ce service de proximité.