Amboise : vers une fermeture des urgences les nuits de samedi et dimanche à cause du manque de personnel

Les patients qui souhaitent se rendre aux urgences du Centre hospitalier intercommunal (CHIC) d'Amboise - Château-Renault devraient trouver portes closes, dans les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Une fermeture nocturne du service est prévue de 18h30 à 8h30, car il n'y a pas de médecins suffisants au planning pour le faire fonctionner correctement. Le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est également concerné.

La décision n'est, semble-t-il, pas encore totalement arrêtée. Contactée, la direction de l'établissement était injoignable ce jeudi. Le syndicat Sud du CHIC, de son côté, tire la sonnette d'alarme et estime qu'"au vu des départs en cascade et de l'absence de candidatures, le CHIC se sent plutôt seul au monde, délaissé des pouvoirs publics et des tutelles".