Ambroisie : des records de pollen cette année en Drôme et Ardèche

"C'était une année éprouvante pour les allergiques, mais avec la pluie ça va s'apaiser". Samuel Monnier, ingénieur au RNSA (réseau national de surveillance aérobiologique), se veut rassurant mais compatissant avec les personnes allergiques à l'ambroisie. En Drôme et Ardèche, c'est peu dire qu'elles ont vécu un enfer lors du pic, entre fin août et début septembre. "Les fortes températures et le sec ont favorisé les pollens", explique Samuel Monnier, "on a relevé des niveaux sur nos capteurs jamais vu, je pense notamment à l'Ardèche". À Berrias-et-Casteljau, où le capteur du RNSA est installé, 2.600 grains de pollens ont été captés en une semaine, "d'habitude, 1.000 c'est déjà beaucoup", commente l'ingénieur.

Espèce invasive

Selon les estimations les plus récentes, 20% de la population serait allergique à l'ambroisie, mais ces statistiques datent de 2014. "Les signalements d'ambroisie augmentent sur notre plateforme", confirme Samuel Monnier. Il parle du site signalement-ambroisie.atlasante.fr, qui a reçu 8.000 signalements cette année environ pour la région, 6.200 en 2022. "C'est loin d'être complet, surtout vu le nombre d'hectares contaminés", tempère Philippe de Goustine, président de l'association Stop Ambroisie, également référent ambroisie à Génissieux. Ce sont ces référents qui doivent signaler les parcelles contaminées sur la plateforme. "Il y a un référent ambroisie dans 70 à 80% des communes de Drôme, mais beaucoup sont inactifs", regrette Philippe de Goustine, qui réclame un contrôle de ce côté, ainsi qu'une inscription dans la loi d'une obligation de destruction de l'ambroisie sous peine d'amende.

Coût énorme en médicaments

En région Auvergne-Rhône-Alpes, les habitants ont consommé 41 millions d'euros de médicaments liés à des allergies à l'ambroisie, "et encore ça ne tient pas compte des gens qui achètent des antihistaminiques sans passer par un médecin", ajoute Samuel Monnier. Selon les derniers chiffres disponibles, on estime à 20% la proportion de la population allergique, dans la Drôme, une zone à forte influence : cela équivaut à une personne sur cinq. "C'est un problème de santé publique qui n'est pas pris au sérieux", estime Philippe de Goustine.