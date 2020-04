Les ambulanciers mayennais au front pour prendre en charge les malades du coronavirus

Ils sont également en première ligne, au contact des malades du coronavirus. Les ambulanciers mayennais sont mobilisés depuis le début de l'épidémie. Pas un jour ne passe sans un transport vers les urgences des hôpitaux. Comment se passe la prise en charge des malades ? Des ambulanciers mayennais nous expliquent.

S'équiper avant de partir en intervention

Les secours sont déclenchés par la cellule de crise Covid-19 du SAMU de la Mayenne, qui sollicite une société d'ambulances. Les ambulances Beaufils et Bellanger par exemple à Laval réalisent une dizaine d'interventions chaque jour pour des suspicions de coronavirus, près de deux-cents depuis le début du confinement.

Avant de partir, les ambulanciers doivent s'équiper. "On a des ambulances dédiées qui ne font que ça, que l'on a aussi bâché pour simplifier la désinfection et éviter les contaminations. Avant de partir on a créé des kist Covid, des kits de protection pour nos ambulanciers, qui se composent de blouses, charlottes, gants, masques FFP2, lunettes de protection, surchaussures. L'équipage s'équipe avant de partir sur la mission donnée par le SAMU", explique le patron Alexandre Pleurmeau.

Et au retour de l'intervention, l'ambulance est totalement désinfectée. "Ça nous prend quand même beaucoup de temps, mais on ne repart pas temps que le véhicule n'est pas désinfecté complètement. On a un produit que l'on pulvérise partout dans l'ambulance, et puis on essuie. Donc il faut passer sur toutes les parties de l'ambulance. On a aussi des bombes percussion que l'on éclate à l'intérieur, et ça permet de diffuser un désinfectant", précise Alexandre Pleurmeau.

Dans la mesure du possible, il n'y a aucun contact entre l'ambulancier qui conduit et le patient. C'est le deuxième ambulancier qui s'occupe du patient et qui monte à l'arrière de l'ambulance avec lui. "Il faut approcher le patient avec un minimum de personnels. En ambulances nous sommes deux à intervenir, donc une seule personne à se rapprocher du patient. L'autre ambulancier essaie de garder ses distances", ajoute Nicolas Chauveau, l'un des deux patrons des ambulances Ernéennes à Ernée. Et au retour d'intervention, "il y a tout un protocole pour se déshabiller, mettre le matériel usager dans un endroit spécifique".

Les Ambulances Ernéennes ont réalisé pour leur part deux interventions Covid-19, une suspicion de coronavirus pour un patient transporté à l'hôpital, et un retour à domicile pour un malade diagnostiqué positif.

Le système D pendant plusieurs jours

Les ambulanciers ont suffisamment de masques, gants et blouses depuis une dizaine de jours, ce n'était pas le cas les deux premières semaines. Alexandre Pleurmeau, représentant de l'association des transports sanitaires urgents en Mayenne, a passé des heures à chercher du matériel de protection. Heureusement, les appels à l'aide ont été entendus.

On a réussi à ne pas manquer de matériel pour réaliser nos missions, mais ça a été très tendu certains jours.

" Ça a été vraiment compliqué au début, les masques FFP2 on n'en avait pas beaucoup, donc on a fait une entraide au niveau du département pour se partager les stocks que l'on avait. Dans un premier temps on a récupéré des masques chirurgicaux de l'ARS, on a quelques sociétés qui nous ont fait don de masques FFP1 et de masques chirurgicaux. Depuis nous avons récupéré des masques FFP2 par l'ARS, donc là nos stocks sont corrects pour quinze jours. Ce qui a été vraiment compliqué à récupérer, c'est les combinaisons, nos stocks étaient très limité car c'est quelque chose que l'on utilise très peu au quotidien. On a eu des dons de sociétés mayennaises, des peintres, des entreprises de l’agroalimentaire, des magasins de bricolage. [...] On a réussi à ne pas manquer de matériel pour réaliser nos missions, mais ça a été très tendu certains jours. Heureusement on a réussi à être équipés en protections [...]. Ça a été système D, mais grâce à tout le monde on a réussi à être opérationnels", raconte Alexandre Pleurmeau.

"L'ARS nous délivre du matériel regroupé à Laval, donc on arrive à s'en procurer pour remplir nos ambulances. Mais au début de l'épidémie, les premiers jours, premières semaines, ça a été problématique de trouver du matériel, des masques, gels hydroalcooliques", confirme Nicolas Chauveau, des Ambulances Ernéennes.

Si les ambulanciers mayennais ont actuellement assez de protection, masques chirugicaux, FFP2, gels hydroalcooliques, gants et blouses, ils pourraient en manquer dans deux ou trois semaines. Tous les dons sont donc les bienvenus, en particulier des blouses.

Des ambulanciers engagés malgré les risques

Malgré les pénuries de matériel il y a quelques semaines, et malgré les risques d'être au contact de malades du Covid-19, les ambulanciers répondent présents. "On est là pour porter secours, aider les personnes. Quand on intervient, on fait notre travail comme il se doit. Malgré la situation complexe, le personnel est là pour faire son travail, mais veut aussi aider. Tout le monde est là pour donner un coup de pouce", déclare Nicolas Chauveau. "Dès qu'il a fallu répondre présent pour des interventions compliquée, nos ambulanciers ont été tout de suite réactifs", ajoute Alexandre Pleurmeau.

Pour le moment Alexandre Pleurmeau, représentant de l'ATSU, l'association des transports sanitaires urgents en Mayenne, n'a pas entendu parler de cas de coronavirus chez des ambulanciers.

Et malgré l'activité dense concernant le coronavirus, les ambulanciers mayennais ne sont pas débordés car les autres activités ont fortement baissé, il y a beaucoup moins d'interventions hors Covid-19.