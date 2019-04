Amiante : "La Cour de cassation nous donne raison", le soulagement de salariés dans la Vienne

Par Jules Brelaz, France Bleu Poitou

La Cour de cassation a décidé ce vendredi d'élargir le préjudice d'anxiété à tous les salariés ayant été exposés à l'amiante, et non plus seulement à ceux dont les entreprises sont mentionnées dans la loi. "Un soulagement" pour l'Association des fondeurs victimes de l'amiante dans la Vienne.