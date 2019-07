Amiante : les déchets de l’usine Freix de Bonnétable seront enfin évacués

Bonnétable, France

Sans doute le début de la fin. Depuis au moins cinq ans, des sacs de déchets sont laissés à l’air libre dans la cour de l’ancienne usine Freix de Bonnétable. Ces « 140 big bags de 600 kilos chacun sont susceptibles de contenir de l’amiante », rappelle Jean-Jacques Latour, le vice-président de l’Association de Défense des Victimes de l’Amiante en Sarthe (ADEVA). Depuis la liquidation de l’entreprise qui fabriquait des garnitures pour freins et embrayages en juillet 2016, aucune décision d’évacuation des sacs n’avait été prise. Des bâches avaient bien été posées. Mais leur efficacité n’avait été que de courte durée. Dans un courrier adressé le 24 juin 2019 à l’Association de Défense des Victimes de l’Amiante en Sarthe, le préfet annonce son intention que « les travaux d’évacuation des big bags puissent être engagés au début de l’année 2020 ».



L'ancien patron de l'usine condamné en appel

Il était temps, commente Jean-Jacques Latour, le vice-président de l’ADEVA : « nous aurions préféré que ce soit plus rapide ». Le liquidateur judiciaire n'ayant pas la capacité financière pour faire évacuer ces déchets (il ne l’a confirmé qu’en mars 2019), c'est l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui va prendre le relais. « Nous espérons maintenant que d’autres sites concernés par l’amiante en Sarthe seront traités de la même manière », indique le vice-président de l’Association de Défense des Victimes de l’Amiante en Sarthe. Comme par exemple l'ancien magasin de meubles Atlas à Moncé-en-Belin où, d'après l'ADEVA 72, des ouvriers sont en train de travailler, « alors que le toit (notamment) contient de l'amiante ». Le 26 juin 2019, la Cour d'appel d'Angers a confirmé la condamnation de l'ancien patron de l'usine Freix de Bonnétable à un an de prison dont six mois ferme et 4.000€ de dommages et intérêts. Il est reconnu coupable d'avoir exposé ses salariés à l'amiante pendant plusieurs années.