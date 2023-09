Amiante : plus de 130 salariés de DS Smith à Saint-Etienne du Rouvray demandent des indemnisations

Ils vivent avec la crainte de développer une maladie dans 10, 20 voire 40 ans parce qu'ils ont travaillé en contact avec de l'amiante pendant des années. 131 salariés ou ex-salariés de la papeterie DS Smith à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) vont plaider ce mercredi après-midi pour la reconnaissance et l'indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété qu'ils subissent.

ⓘ Publicité

Etant donné le nombre de salariés requérants, l'audience ne se tiendra pas au conseil des prud'hommes mais se déroulera, en deux temps, dans une salle du palais de justice de Rouen.

"On y pense tout le temps" confie Guy Quevilly, ancien salarié, ancien secrétaire du CSE de la papeterie. Il explique comment il a travaillé pendant des années dans une "ambiance d'amiante, elle était partout". En effet, pour faire sécher le papier, la papeterie utilise de la vapeur et cette vapeur passe dans "des kilomètres de tuyaux qui étaient calorifugés en amiante. On a respiré de l'amiante à longueur de journée sans que personne ne nous donne de quoi nous protéger" raconte encore Guy Quevilly.

Reconnu site amianté

Aujourd'hui, il se bat pour lui et ses collèges pour faire "prendre conscience" aussi à l'employeur de sa responsabilité. Depuis juin 2021, le site de la papeterie est reconnu comme site amianté pour la période de 1935 à 1998. Cela ouvre la voie à l'indemnisation des salariés ayant travaillé à cette période mais aussi au départ anticipé des salariés au motif qu'ils ont été exposés à ce matériau cancérigène. Guy Quevilly a pu, par exemple, partir en janvier 2023, à l'âge de 57 ans mais avec toujours cette angoisse de peut-être un jour tomber malade.

C'est d'ailleurs l'exemple d'un ancien collège, mort des suites d'une maladie liée à l'amiante six mois après son départ à la retraite qui l'a décidé, lui et ses camarades à lancer cette action en 2016. Aujourd'hui, affirme-t-il, il y aurait 80 anciens salariés malades à cause de l'amiante.

Pour le préjudice spécifique d'anxiété, les 131 salariés et anciens salariés de DS Smith vont demander ce mercredi 20 000 euros pour chacun. L'entreprise est jugée responsable même si elle n'a racheté le site qu'en 2003 car en rachetant les actifs de la société, elle en a aussi racheté le passif.