Amiante : sur plus de 19.300 écoles françaises, 28,4 % contiennent de l’amiante selon une enquête

Les chiffres sont inquiétants. Sur plus de 19.300 écoles primaires et maternelles, 28,4 % contiennent de l’amiante, révèle une enquête réalisée par les journalistes de l'émission Vert de rage, diffusée sur France 5 . L'étude a été faite sur un échantillon de 19.331 écoles, car 31.605 écoles n'ont pas répondu aux sollicitations des journalistes. Le chiffre de 28,4% est donc "largement sous-estimé".

ⓘ Publicité

Huit mois d'enquête

Pendant huit mois, les journalistes ont rassemblé des données déjà collectées en 2016 par l’ONS (Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement), qui avait commencé un recensement partiel des écoles amiantées parmi les 50.936 établissements de maternelles et d'élémentaires. À l'époque, 30% des écoles avaient ainsi été passées au crible, avec ou sans amiante. Les données ont été mises à jour, notamment avec des informations sur les écoles (et les mairies qui ont la responsabilité administrative des bâtiments des écoles primaires et maternelles) qui ne faisaient pas partie de ce premier recensement de 2016.

Au total, Vert de rage a contacté 50.936 écoles primaires et maternelles de France et les 35.077 mairies qui en ont la responsabilité administrative. Finalement, ils ont pu "ajouter et/ou récolter des informations actualisées sur 19 331 écoles en France."

Pour cette enquête, les journalistes ont "effectué des prélèvements de surface selon la norme ASTM D 6480 (USA) en s'appuyant sur les dossiers techniques amiante des établissements lorsqu'ils étaient disponibles." Pour garantir la sécurité de ces prélèvements, ils ont suivi une formation "Amiante sous-section 4". Les analyses ont été réalisées par Maxime Misseri, référent technique du laboratoire et chercheur associé à l’Université de Compiègne.