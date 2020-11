Le nanosatellite grenoblois AMICal Sat envoie sa première photo de son voyage autour de la Terre

Son lancement avait connu quelques retards, mais début septembre AMICal Sat, un nanosatellite de la taille d'une brique de lait avait bien pu être lancé depuis Kourou en Guyane française. Ce satellite fait depuis 15 fois le tour de la Tour chaque jour à une distance de 530 km du sol.

C'est depuis son orbite et après deux mois de tests qu'il a pu envoyer au sol sa toute première image d'aurore polaire. Une grande fierté pour tous ceux qui ont contribué à sa mission de mieux connaître les aurores polaires et les éruptions solaires qui peuvent perturber nos appareils technologiques sur terre.

Le satellite "fonctionne assez bien malgré un problème logiciel encore en investigation concernant le système d'orientation" , précise le communique de l'Université Grenoble Alpes. Et l'appareil photo très lumineux embarqué sur le nanosatellite a pu être testé pendant plusieurs semaines avec succès "prouvant que les étudiants grenoblois impliqués dans le projet ont été capables avec leurs encadrants de produire un instrument spatial qui fonctionne".

17 photos d'aurores polaires ont pu être prises lors de "périodes d'activité géomagnétique modérée" les 21 et 22 octobre et "transmises (non compressées) à la Terre par le lien radio à assez haut débit (Bande S à 2.4 GHz) en plusieurs fois".

Il a fallu ensuite décoder et traiter l'image, "grâce à l'aide de la communauté radio amateur notamment de Grenoble : reconstruction des couleurs (...) puis augmentation du contraste. D'autres photos sont actuellement en cours de traitement pour un prochaine exploitation scientifique", précise Mathieu Barthelemy, le directeur du CSUG.

Les points noirs que l'on voit sur l'image sont dus à la mauvaise qualité du lien radio au moment de la transmission : il s'agit de donnée manquantes.