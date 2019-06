Amiens : alerte à la chenille urticante

Attention si vous vous promenez dans les parcs ce week end : alerte rouge à la chenille urticante, aussi appelée "chenille processionnaire". La métropole annonce que sa présence dans certains secteurs dépasse le seuil d'alerte. Elle peut s'avérer très dangereuse au contact de l'homme, mais aussi des animaux.

Les secteurs les plus touchés sont l'entrée sud de la ville, entre Amiens et Dury ; la ZAC Paul Claudel et à Saleux. Ces chenilles se trouvent le plus souvent dans les chênes ou les pins et peuvent être noires, à taches jaunes ou rouges orangées. Leur particularité : elles sont poilues. Ce sont ces poils qui sont urticants. Chez l'homme ils peuvent provoquer des réactions allergiques, des brûlures ou encore des vertiges, voire même un choc anaphylactique.

Si vous touchez ces chenilles processionnaires ou avez un doute sur un contact, même indirect, il est conseillé de vous laver en rentrant chez vous et de changer vos vêtements. Les poils urticants sont tenaces sur le tissu : il est donc conseillé de les laver et de les sécher à forte température. En cas de contact avec la peau, les premiers symptômes apparaissent dans les 8 heures, avec de sévères démangeaisons. Il faut également être vigilant à ne pas vous frotter les yeux pour ne pas provoquer de conjonctivite. Enfin, en cas d'ingestion des maux de gorge et aux ventre peuvent apparaître, avec des difficultés respiratoires dans les pires des cas. Il faut consulter votre médecin ou un service d'urgence.

Mortel chez les animaux

Ces chenilles urticantes sont également très dangereuses pour les animaux. Comme chez l'humain, leurs poils peuvent s'envoler et se déposer sur votre chien. L'animal aura alors pour réflexe de se lécher et risque un nécrose de la langue ou une allergie qui la ferait gonfler et peut entraîner une mort par asphyxie. Empêchez-le de se lécher et enfilez des gants si vous touchez votre animal avant de l'emmener chez le vétérinaire en urgence.

Chez certains animaux, il peut aussi arriver qu'un contact direct se produise avec la chenille processionnaire. Il arrive que les jeunes chiens les lèchent ou les mangent. Dans ces cas là la situation est plus urgente. Rapidement les premiers symptômes apparaissent : le chien salive plus qu'à l'habitude et vomit. Après quelques heures il est amorphe : il faut l'emmener d'urgence chez le vétérinaire qui lui administrera plusieurs piqûres pour éviter un décès.