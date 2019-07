Amiens : ces étudiantes en médecine cherchent des femmes touchées par un cancer du sein pour une campagne de prévention

Un projet pour aider les femmes atteintes d'un cancer du sein à mieux s'accepter. Et aussi pour faire de la prévention et encourager au dépistage. Il est porté par deux étudiantes en médecine amiénoises. Elles recherchent une quinzaine de volontaires pour participer à des ateliers.

Amiens, France

Elles sont baptisé leur projet Artémis, du nom de la déesse grecque de la nature de la chasse. Florine Muller et Kate Le Van Phung sont respectivement étudiantes en 5ème et 6ème année de médecine à Amiens. Elles recherchent une quinzaine de femmes volontaires pour participer à des ateliers autour du bien-être au CHU d'Amiens.

Une psychologue, des esthéticiennes, des maquilleuses

Les deux étudiantes aimeraient monter des ateliers concentrés sur quatre ou cinq séances. Une fois les volontaires sélectionnée, il y aura d'abord une phase de discussions. Des ateliers au cours desquels les participantes pourront échanger sur leurs expériences. Il sera aussi question de bien-être, de beauté et de confiance en soi. Une psychologue, des esthéticiennes et des maquilleuses devraient participer à ces séances pour répondre aux questions des volontaires. La seconde phase du projet devrait se matérialiser par une séance photo. Les participantes qui le souhaitent pourront poser pour des clichés qui seront exposés au CHU d'Amiens pendant Octobre rose, le mois dédié à la prévention contre le cancer du sein. Une démarche qui pourrait aider les participantes, selon Kate Le Van Phung : _"Des études montrent que la thérapie par la photographie peut aider les femmes touchées par la maladie à reconstruire leur confiance en elles, parfois fragilisée. Il peut être difficile d'accepter les cicatrices ou même la chimiothérapie et ses effets secondaires comme la perte de poils ou de cheveux. Ces femmes ont parfois du mal à se regarder dans le miroir et à aimer ce corps qui, quelque part, les a trahies. Nous allons essayer de les aider à se réapproprier leur image."_

Un projet axé sur la prévention

Avec l'exposition de photographies qui clôturera ces ateliers, Florine Muller et Kate Le Van Phung espèrent donner envie à un maximum de femme de se faire dépister : _"_Nous voulons que les femmes qui verront ces photos s'identifient aux modèles et qu'elles se disent 'si elles ont été touchées, ça pourrait m'arriver aussi. Il faudrait que je fasse une mammographie.' On aimerait que toutes les femmes se rendent comptent que cet examen n'est pas quelque chose de terrible et qu'il faut y passer : le cancer du sein se soigne très bien s'il est dépisté à temps."

Si vous êtes intéressée par ce projet, vous pouvez envoyer un mail à projet.artemis@orange.fr

Florine Muller et Kate Le Van Phung espèrent démarrer les ateliers d'ici la fin du mois d'août.