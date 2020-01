Amiens : deux jours pour faire le point sur les avancées de la recherche sur le cancer

La Ligue contre le cancer organise un grand colloque national à Amiens, ces jeudi 30 et vendredi 31 janvier. Chercheurs et bénévoles vont faire le point sur les avancées de la recherche.

Des centaines de chercheurs et de bénévoles rassemblées Quai de l'innovation pour évoquer les récentes avancées de la recherche sur le cancer. Ils seront 250, venus de toute la France, à se réunir à Amiens. Iris Pauporté, la déléguée à la recherche de la Ligue contre le cancer, était l’invitée de France Bleu Picardie : « Ce colloque nous permet de faire un point d’étape avec tous les chercheurs que la Ligue finance. En même temps, nous faisons venir des bénévoles qui, partout en France, permettent de récolter des dons pour pouvoir soutenir la recherche. »

Les Hauts-de-France plus touchés par les cancers

Ce colloque national a lieu chaque année dans une ville différente. Cette année, c’est donc Amiens qui a été choisie. Les Hauts-de-France qui sont particulièrement touchés par les cancers, confirme Iris Pauporté : « Il y a une sur-incidence, c’est-à-dire un peu plus de cas de cancer dans la région. La mortalité est aussi un peu plus élevée qu’ailleurs. Il s’agit généralement de cancers de la bouche, de l’œsophage, du foie. Mais parfois aussi de la prostate. Ces cancers sont notamment _dus au tabac, à la consommation d’alcool ou à l’obésité_. Ils sont aussi liés aux inégalités sociales, qui sont globalement plus élevées dans les Hauts-de-France. »

Iris Pauporté, déléguée à la recherche de la Ligue contre le cancer © Radio France - Claudia Calmel

« Il faut des avancées sur les cancers de l’enfant »

L’un des grands thèmes abordés au cours du colloque sera la recherche sur la prévention. On estime que 40% des cancers pourraient être évités avec davantage de prévention. Le colloque se penchera aussi sur les avancées de la recherche sur les cancers pédiatriques. On parle beaucoup depuis quelques temps du rôle que les pesticides et les perturbateurs endocriniens pourraient avoir sur les cancers des enfants, et sur les cancers en général, mais rien n'est établi pour Iris Pauporté : _« Il est extrêmement compliqué de répondre à cette question : _nous manquons de données fiables. Pour le tabac, l’alcool ou l’amiante, on a des données. Mais pas pour les pesticides ou pour ce qui touche à l’environnement. Il n’y a pas aujourd’hui d’augmentation des cas de cancers pédiatriques. Cependant, la recherche doit se concentrer sur ces cancers. Actuellement, 4 enfants sur 5 guérissent mais la perte d’un enfant est quelque chose d’extrêmement douloureux. Il faut des avancées pour que tous ces enfants puissent être sauvés. »

La Ligue contre le cancer est le premier financeur privé de la recherche sur ces maladies. Elle recherche constamment des donateurs et des bénévoles.

L’interview complète d’Iris Pauporté est à réécouter ici.