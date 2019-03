Amiens : un hôpital de jour tout neuf pour les aînés au centre Saint Victor

De nouveaux espaces ont été inauguré ce mercredi au centre Saint-Victor à Amiens : nouvel hôpital de jour, espaces innovants, espace numérique aussi, etc... Un coup de jeune pour ce pôle dédié aux personnes âgées. Et un clin d'oeil pour la journée nationale de la gérontologie ce mercredi 27 mars.

Amiens, France

Dès l'entrée, un étrange mobil-home se dresse dans le hall. A l'intérieur, une reconstitution d'un wagon de train. Le paysage de la baie de somme défile à la fenêtre. Un moment d'évasion pour les patients, selon Julie Ernecq, psychomotricienne et co-fondatrice de la société Grand'via : "pouvoir se détendre, avoir un temps pour soi, mais aussi de partage, de souvenir ou démotion, du vécu, pour relâcher les tensions. Coût : 25 000 euros. Mais cela pourrait réduire de 40% la prise de médicaments.

La société Grand'via a reconstitué l'intérieur d'un wagon de train - avec les sons qui vont avec - pour permettre aux patients de s'évader. © Radio France - Théo Hetsch

Des innovations, un nouvel hôpital de jour, flambant neuf, avec des photos de patients souriants au mur, des espaces détente et numérique et des nouveaux espaces de consultation : c'est un vrai pôle dédié aux personnes âgées qui se constitue. Le professeur Frédéric Bloch, dirige le service gérontologie au CHU : "On aura accès à tous les rééducateurs, les psychomotriciens, les kinés, mais aussi la diététicienne, les neuropsychologues et tous les gériatres qui travaillent sur les plaies, les chutes ou les troubles psycho-comportementaux, comme la maladie d'Alzheimer". L'objectif est de garder, le plus possible, les personnes à domicile. Les premiers patients pourront venir consulter à Saint Victor dès lundi.

"Je croyais avoir tout vu, tout connu, mais je découvre un outil extraordinaire" s'enthousiasme Jean-Louis, qui découvre Internet à l'espace numérique. © Radio France - Théo Hetsch

Cet espace est prévu pour des consultations de gériatrie, ou pour des séjours courts (des malades d'Alzheimer qui viennent travailler la mémoire par exemple). Et puis, en plus, un espace numérique a été installé pour les résidents de l'Ehpad. Jean-Louis, ancien cheminot, a donc découvert à 76 ans, les joies du numérique, avec un animateur : "je croyais avoir tout vu, tout connu, mais je découvre un outil extraordinaire, qui me fait entrer dans le futur". Cet amateur de football a notamment pu revoir la finale de la Coupe du Monde de 1998. Des webcams sont aussi installées pour faciliter le dialogue avec les familles, avec un accompagnement par des animateurs pour faciliter l'utilisation des webcams.