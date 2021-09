Amiens : face au cancer de sa fille, Pauline est "dans une compétition qu'elle va gagner"

L'opération Septembre en Or permet de sensibiliser à la lutte contre les cancers pédiatriques. Ils touchent chaque année au moins 2 500 enfants et adolescents en France. Pauline, une amiénoise de 36 ans témoigne de la maladie de sa fille de 3 ans. Tout comme Jade, 8 ans, qui guérit d'une leucémie.

Ils sont plus de 2 500, chaque année en France à être diagnostiqués d'un cancer. Les enfants et les adolescents ne sont pas épargnés par cette maladie. Et c'est pour lutter contre qu'a lieu depuis plusieurs années l'opération Septembre en Or. Un mois pour sensibiliser, alerter sur les conséquences des cancers chez les plus jeunes qui voient leurs vie d'enfants bouleversées.

C'est le cas de Jade, petite fille de 8 ans qui vit dans la métropole d'Amiens. A l'âge de trois ans, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer qu'elle raconte avec ses mots et ses souvenirs. "J'ai eu un docteur qui s'appelle le docteur Peltier qui m'a opéré d'une petite boule dans la tête." Aujourd'hui Jade va bien même si elle reste sous surveillance des médecins.

Pauline, amiénoise de 36 ans aussi traverse l'épreuve du cancer. Elle qui en a déjà souffert personnellement doit affronter la leucémie de sa fille de trois ans, Zoé, depuis le mois de février. Avec son conjoint, elle vit la maladie "comme une compétition, comme un sport. On démarre la compétition, on va jusqu'au bout et on va gagner."

Pauline, maman de Zoé, atteinte d'un cancer à l'âge de trois ans Copier