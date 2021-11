Amiens : faudra-t-il un pass sanitaire pour flâner au marché de Noël ?

Comment endiguer la cinquième vague de l'épidémie de Covid 19 ? Face à la forte hausse des contaminations, le gouvernement a dévoilé ce jeudi de nouvelles mesures. Pas de reconfinement ni de couvre feu, mais le port du masque redevient obligatoire dans les lieux publics fermés, le rappel vaccinal, c'est à dire la troisième dose, est ouvert à tous les adultes et la validité des test PCR pour le pass sanitaire est ramenée à 24h, au lieu de 72h.

Des annonces qui ont certains effets immédiats, notamment sur l'organisation de gros évènements comme le marché de Noël d'Amiens, qui commence ce vendredi. Et la question centrale n'est toujours pas tranchée. Faudra t-il un pass sanitaire pour accéder aux chalets du marché de Noël ? Oui a dit l'heure Olivier Véran. Mais, comme pour l'obligation du port du masque sur ces marchés extérieurs, le ministre de la santé renvoie vers les préfectures. Celle de la Somme concerte toujours avant de décider.

Or le temps presse, les chalets ouvriront bien ce vendredi matinà partir de 10h30, mais le flou persiste donc et une potentielle mise en place du pass sanitaire pose une multitude d'interrogations, étant donné la configuration du marché de Noël d'Amiens. Comment contrôler les nombreux accès au centre ville piéton ? Comment faire la distinction entre les clients des chalets et ceux des boutiques de la rue des trois cailloux ou de la place Gambetta ? Même chose pour les riverains, ceux qui habitent dans le périmètre du marché de Noël. Pour l'instant, pas de réponse. La réunion entre la préfecture et la mairie d'Amiens n'aura lieu que tout vendredi en début d'après midi