Amiens : l'association "Ta1ami" recherche des bénévoles pour intervenir auprès des personnes isolées

Amiens, France

Une association est présente depuis le printemps à Amiens pour rompre la solitude des personnes isolées, âgées ou en situation de handicap. Cette association, Ta1ami ("T'as un ami") organise des rencontres à raison d'une fois par semaine, dans les centres médicalisés, à l'hôpital ou encore à domicile.

Créée en 2014 à Lille, cette association dispose depuis six mois d'une branche locale à Amiens. Grâce aux efforts de sa référente Claudine Levillain, et de son équipe de bénévoles, 16 personnes profitent de ses serivces et l'association veut aller plus loin. Elle est donc à la recherche de nouveaux bénévoles.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre à la permanence qui a lieu tous les vendredis de 16 à 18h à l'espace Dewailly à Amiens. Pour plus de précisions, vous pouvez contacter l'association au 06.21.81.11.58.

Claudine Levillain, la référente de l'association Ta1ami à Amiens était l'invitée de France Bleu Picardie ce mardi à 8h10. Son interview est à écouter ci-dessous.