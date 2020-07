Amiens : la 6ème édition de « Courir la Jules Verne » annulée à cause du coronavirus

Le comité d’organisation, qui avait reporté la course au mois d’octobre à cause du virus, a finalement décidé d’annuler l'événement.

« Courir la Jules Verne » n’aura pas lieu cette année. La course amiénoise, qui rassemble chaque année 3700 participants, est annulée. Dès le début de la crise du coronavirus, le comité d’organisation s’est interrogé sur le maintien de l’édition 2020 : la course, prévue le 31 mai a dans un premier temps été reportée au 11 octobre. Mais au vu du contexte sanitaire actuel, les organisateurs ont préféré annuler l’événement. Ils ont publié un communiqué sur le site internet de la course pour expliquer leur décision : « Notre mission est d’organiser chaque année une belle fête du running au cœur d’Amiens, et nous ne souhaitons prendre aucun risque s’agissant de la santé des coureurs ou de leurs proches. D’ores et déjà, nous nous concentrons sur la préparation de l’édition 2021. »

Les coureurs pourront reverser le montant de leur inscription au CHU d'Amiens

Les coureurs ont deux possibilités : reverser le montant de leur inscription en faveur des projets de recherche sur le Covid-19 du CHU Amiens-Picardie ou demander un remboursement. Pour la deuxième option, la somme d'un euro (correspondant aux frais de la plateforme d’inscription) sera retenue.

La date de l’édition 2021 de « Courir la Jules Verne » est déjà connue : aura lieu le dimanche 23 mai.