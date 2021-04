Amiens : la Maison du don du sang s'habille aux couleurs du cinéma pour inciter aux dons

Pour inciter à la mobilisation face à des stocks de sang très bas, la Maison du Don d'Amiens lance une opération spéciale cinéma du 15 avril au 3 mai : des décorations et des animations en lien avec la célèbre cérémonie des Oscars pour rendre plus accueillant le centre de prélèvements.

L'Etablissement Français du Sang (EFS) appelle à la mobilisation pour reconstituer ses réserves. En France, les stocks sont en dessous de la barre des 100 000 poches de sang en ce moment, les donneurs sont font rares à cause du covid et du confinement. Alors à Amiens, pour remobiliser les donneurs, la Maison du Don est passée en mode cinéma.

Tapis rouge, pellicules de films, statuettes dorées des Oscars ont été installés dans les locaux. Un clin d'œil au 7e art à l'occasion de la 93e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 26 avril prochain. La Maison du Don distribue aussi aux donneurs un questionnaire pour pronostiquer qui seront les gagnants de la célèbre cérémonie. Les gagnants se verront offrir une petite récompense par l'EFS

De quoi soutenir aussi les salles fermées depuis de longs mois, mais aussi et surtout donner envie aux donneurs de pousser la porte de la Maison du Don d'Amiens. Dans la région, comme au niveau national, les réserves sont au plus bas. "Habituellement on doit avoir des stocks pour tenir 12 jours. Actuellement on est plus sur 8 jours et demi" explique Thomas Diart, responsable des prélèvements pour la région Picardie.

En l'absence de collecte dans les entreprises, les universités et les écoles à cause du confinement, les prélèvements sont réduits. Les donneurs se déplacent moins, et répondent moins aux sollicitations. Et forcément, l'EFS collecte moins de poches de sang. "La situation n'est pour l'instant pas alarmante" explique Thomas Diart, "mais si ça ne change pas, elle pourrait le devenir".

L'opération spéciale cinéma, très bien accueillie par les donneurs présents sur site, dure jusqu'au 3 mai.