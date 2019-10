Amiens : la secrétaire d'Etat Christelle Dubos vient présenter la complémentaire santé solidaire ce jeudi

A la veille de l'entrée en vigueur de la complémentaire santé solidaire, refonte de la CMU-C et de l'aide au paiement de la complémentaire santé, la secrétaire d'Etat aux solidarités, Christelle Dubos sera l'invitée de France Bleu Picardie ce jeudi à 8h10 avant sa venue à Amiens

Christelle Dubos, secrétaire d'Etat aux solidarités et à la santé

Amiens, France

A partir du 1er novembre, la complémentaire santé solidaire remplacera la CMU-C et l'aide au paiement de la complémentaire santé. La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé, Christelle Dubos vient présenter le dispositif ce jeudi à Amiens. Avant cela, elle sera l'invitée de France Bleu Picardie ce jeudi à 8h10 pour expliquer les raisons de ce changement et nous dire qui pourra en bénéficier.

Visite à la CPAM

Christelle Dubos est attendue à 10h ce jeudi dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie à Amiens. Elle doit échanger avec des assurés au sujet de cette nouvelle complémentaire santé. En fonction des ressources, ce dispositif sera gratuit ou coûtera au maximum un euro par jour.