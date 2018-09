Après quasiment trois mois de grève à l'hôpital psychiatrique Pinel d'Amiens pour réclamer plus de moyens humains et financiers, les soignants obtiennent un rendez-vous qu'ils réclament depuis tout ce temps. Ils rencontreront l'ARS le 25 septembre. En attendant le mouvement se poursuit.

Amiens, France

"Un premier bras de fer remporté". C'est ainsi que Chrystelle Leclercq, déléguée CGT à l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel d'Amiens qualifie la lettre reçue lundi dernier, en provenance de l'Agence Régionale de Santé (ARS). L'instance propose aux grévistes, mobilisés depuis près de trois mois devant l'établissement, un rendez-vous le mardi 25 septembre.

Chrystelle Leclercq déléguée CGT à l'hôpital Philippe Pinel d'Amiens Copier

Invitation élargie

Même si le terme utilisé est "réunion", cela ressemble fort à la table ronde réclamée depuis des semaines par les soignants qui exigent plus de moyens humains et financiers et dénoncent la dégradation de la qualité des soins depuis plusieurs années à Pinel. L'ARS a convié les représentants du personnel, les médecins, la direction, la communauté hospitalière, ainsi que les représentants des familles de patients.

La grève se poursuit

Une invitation élargie qui convient aux grévistes. Ils ont voté leur participation à cette réunion en assemblée générale ce mercredi après midi. Ils se sont aussi prononcé sur la poursuite de la grève et du campement sous les tentes en attendant le rendez-vous du 25 septembre.