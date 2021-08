Amiens : les policiers donnent des avertissements aux restaurateurs qui n'ont pas contrôlé le pass sanitaire

C'est la dernière étape avant la sanction. 7 restaurants et bars amiénois ont reçu ce mardi la visite d'une patrouille de police. Les fonctionnaires avaient constaté la semaine dernière un défaut de contrôle du pass sanitaire chez leurs clients, et sont venus remettre en main propre aux gérants l'avertissement délivré par la préfecture.

"C'est un peu dur"

"C'est un simple avertissement", explique le fonctionnaire au patron d'un bar du centre-ville, qui répond "ça ne fait pas plaisir". "Vous évitez une fermeture administrative", précise la commissaire d'Amiens Violette Wetterwald, qui mène la patrouille. "Vous n'êtes pas verbalisé, vous êtes averti par la préfecture, comme quoi il faut mettre en place le contrôle", rajoute le policier.

Ce contrôle, le gérant promet qu'il le fait parfaitement aujourd'hui, mais reconnaît que la semaine dernière, il a fait une exception pour une cliente :

Etant donné qu'elle était toute seule en terrasse, elle ne risquait pas de contaminer une table ou un banc. Comme c'est une commerçante d'à côté, j'ai accepté de la prendre parce qu'il n'y avait aucun risque.

Un peu plus loin, la patrouille se rend dans un fast-food qui avait laissé des clients consommer en terrasse sans pass valide. Un policier donne l'avertissement et s'assure que le responsable a bien compris le message. "Il y a une application et il y a des clients qui ont juste une injection : sur le téléphone ça met "non valide" et alors on dit qu'il faut une deuxième injection pour manger sur place", promet le gérant, téléphone à l'appui.

"On peut ressortir l'écrit s'il y a à nouveau un problème"

La commissaire de police d'Amiens, Violette Wetterwald, avance que "la plupart des restaurateurs comprennent la démarche, que c'est un avertissement écrit, qu'ils ne sont pas verbalisés, et que ça reste de la prévention".

Selon Violette Wetterwald, l'avantage de cet écrit, c'est qu'"il reste", et "qu'on peut le ressortir s'il y a à nouveau un problème par rapport au pass sanitaire. _Il y a 3 niveaux : l'avertissement, la fermeture administrative, puis le délit pénal_, passible d'un an de prison et de 9.000 euros d'amende s'il y a 3 manquements avérés en 45 jours".