Amiens : la maternité de la clinique Victor Pauchet va rouvrir ses portes ce samedi

Après plus d'un mois de grève, un accord a finalement été trouvé entre les sages-femmes de la clinique Victor Pauchet à Amiens et la direction. Le service, fermé depuis une semaine, pourra rouvrir ses portes dès ce samedi matin.

La Maternité Victor Pauchet rouvrira ses portes ce samedi matin. Après plus d'un mois de grève, un accord a finalement été trouvé entre les sages-femmes et la direction. Le service était fermé depuis une semaine, car selon la direction la sécurité des patientes ne pouvait plus être assurée ; le CHU avait même déclenché le plan blanc pour renforcer l'équipe de soignants face à l'afflux de patientes. Une délégation avait été reçue par Emmanuel Macron lors de sa visite à Amiens lundi. "Cette réouverture fait suite à un accord trouvé entre la Direction et les sages-femmes, qui marque le souhait de la direction de soutenir le collectif des sages-femmes de la Clinique Victor Pauchet dans la reconnaissance de leur métier" indique l'établissement.

Un accord a été trouvé "à la fois sur ses urgences gynéco-obstétriques et sur ses accouchements", précise l'établissement dans un communiqué. "Les patientes seront de nouveau accueillies en toute sécurité au sein de la maternité avec le niveau de qualité de prise en charge habituel" assure la direction de la clinique, qui "tient à remercier les maternités du territoire, les praticiens, les sages-femmes et la coordination du CHU d’Amiens pour avoir permis de poursuivre la prise en charge des mamans."