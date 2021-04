Amiens Nord : des campagnes de dépistage Covid organisées dans deux collèges la semaine du 3 mai

Des campagnes de tests antigéniques seront organisées les mardi 4 et jeudi 6 mai dans les collèges César Franck et Arthur Rimbaud, à Amiens Nord. Le conseil départemental de la Somme explique ainsi vouloir lutter contre la propagation du variant dit "brésilien" du coronavirus.

Alors que les collégiens font leur retour en établissement le lundi 3 mai, des campagnes de tests antigéniques contre le Covid seront organisées la semaine prochaine dans deux collèges à Amiens Nord, annonce le Conseil départemental de la Somme dans un communiqué ce jeudi 29 avril. Le but : lutter contre la propagation des variants du Covid, notamment le variant dit "brésilien". France Bleu Picardie vous révélait mardi 27 avril que les variants représentent 10 % des tests PCR dans ce quartier d'Amiens, contre 4 % dans le reste de la métropole et au niveau national. Une campagne "dépistage + vaccination" a d'ailleurs débuté ce jeudi matin pour tenter de freiner l'expansion des variants.

Le lycée Romain Rolland et la cité scolaire Delambre-Montaigne associés aux dépistages

Ces campagnes de dépistage dans les collèges auront lieu le mardi 4 mai et le jeudi 6 mai, dans les collèges César Franck et Arthur Rimbaud, à Amiens Nord. "Le lycée Romain Rolland et la cité scolaire Delambre-Montaigne sont également associés à ces dépistages", précise le communiqué.

En parallèle, "_quelques écoles du secteur d'Amiens Nord_", dont les noms ne sont pas encore révélés, "pourront se voir proposer une campagne de tests salivaires, à coordonner avec le laboratoire d'analyses médicales et l'Agence régionale de Santé (ARS)", indique par ailleurs le Conseil départemental de la Somme.