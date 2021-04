Covid : à Amiens Nord, la campagne "dépister + vacciner" démarre ce jeudi 29 avril pour freiner les variants

Pour lutter contre les variants brésilien et sud-africain du Covid, qui explosent à Amiens Nord, l'ARS annonce trois jours exceptionnels de dépistage et de vaccination dans le quartier ce jeudi 29 et vendredi 30 avril puis le lundi 3 mai. France Bleu vous dit où vous rendre pour ces dépistages.

Ces journées de dépistage et vaccination à Amiens Nord auront lieu ces jeudi 29 et vendredi 30 avril, puis le lundi 3 mai.

Alors que les variants brésilien et sud-africain du Covid-19 explosent à Amiens Nord, l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, la préfecture de la Somme, la Ville d'Amiens et le CHU d'Amiens annoncent que trois journées exceptionnelles de dépistage et de vaccination sont organisées à partir de ce jeudi 29 avril dans le quartier. France Bleu Picardie vous révélait dès mardi 27 avril que trois pôles allaient été installés dans le quartier nord d'ici cette fin de semaine, alors que les variants représentent 10 % des tests PCR dans le quartier, contre 5,1 % en France et 2,3 % dans les Hauts-de-France.

Début du dépistage et vaccination ce jeudi 29 avril

Les habitants d'Amiens Nord pourront donc venir se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous à partir de ce jeudi 29 avril. Le résultat du test antigénique sera donné sous 15 à 20 minutes ; ensuite, les personnes positives devront se soumettre un test PCR pour confirmer ou non le premier résultat, et identifier les personnes cas contacts. Voici les lieux et heures où ces dépistages peuvent avoir lieu.

Jeudi 29 avril :

- Gymnase Charpentier – Rue Léo Lagrange – 9h à 17h

- Gymnase Dupontreue – Rue Montaigne - 10h à 18h

Vendredi 30 avril :

- Gymnase Charpentier – Rue Léo Lagrange – 9h à 17h

- Gymnase Guynemer – Place de l'Amitié (derrière le collège Arthur Rimbaud) - 10h à 18h

Lundi 3 mai :

- Gymnase Charpentier – Rue Léo Lagrange – 9h à 17h

- Gymnase Guynemer – Place de l'Amitié (derrière le collège Arthur Rimbaud) - 10h à 18h

Vaccination pour les plus de 55 ans dont le test est négatif

Pour les personnes de 55 ans et plus dont le test est négatif, un vaccin leur sera proposé dans la foulée de leur dépistage. Ce sont 1 000 vaccins supplémentaires qui ont été déployés à Amiens Nord sur cette période de trois jours.

Les patients intéressés doivent amener une pièce d'identité, une carte vitale et un justificatif de domicile.