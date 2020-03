Amnéville désinfecte ses trottoirs à la javel pour repousser le coronavirus

Amnéville est a priori la première commune du Grand est à se lancer ce jeudi dans la désinfection de son espace public. Son maire a choisi d’imiter des villes de la côte d'Azur et d'Asie pour faire toujours plus barrage au coronavirus.

Des agents en combinaison intégrale ont fait leur apparition ce jeudi dans les rues d’Amnéville. Armés de lances à haute pression, ils désinfectent les trottoirs et le mobilier urbain. Le coronavirus peut se loger sur toutes les surfaces, même les plus inertes. Un mélange d'eau et de javel est donc aspergé au sol, sur les bancs, les abribus, les poubelles, etc.

Opération renouvelée tous les trois jours

Les zones de passage aux abords des commerces sont traitées en priorité. "Il faut trois jours pour couvrir la ville. Cette opération coûte 8.000 euros à chaque fois et elle sera renouvelée tous les trois jours”, annonce le maire Eric Munier. "On peut imaginer qu’en marchant sur un sol recouvert de coronavirus, on peut le rapporter chez soi sous ses chaussures et contaminer son habitation".

Faire ses courses en sécurité (Eric Munier)

“Je comprends que cela puisse sembler être une mesure de _précaution ultime_, mais si cela peut sauver ne serait-ce qu'une vie, ce serait un résultat extraordinaire. Il faut faire ses courses, acheter son pain, se rendre chez le médecin dans des conditions optimales de sécurité”, poursuit Eric Munier.

Metz rejette cette méthode

La ville de Metz refuse de nettoyer son espace public à coup de javel, car elle limite l'utilisation de produits chimiques, et elle met en garde contre les conséquences de la javel pour les Hommes, les animaux et la nature.

à lire aussi Coronavirus : les précautions à prendre pour faire ses courses en limitant les risques