Amnéville : les curistes de retour dans des thermes rénovées

La cure thermale Saint-Eloy d’Amnéville rouvre ses portes ce jeudi 9 février après plusieurs semaines de travaux de rénovation. Avec l'ambition de rester la destination première des curistes en Lorraine.

Comme les curistes qui la fréquente, la Station Thermale Saint-Eloy d’Amnéville s'est refait une petite santé durant la période hivernale. Elle rouvre ses portes ce jeudi 9 février, après plusieurs semaines de travaux de rénovations. "Nous avons procédé à la vérification du forage à 900 m de profondeur, et remplacés plusieurs nouveaux équipements, comme des baignoires et des hydroxeurs" explique Anne Bello, PDG du Pôle Thermal d'Amnéville, invitée de France Bleu Lorraine ce matin.

Record de fréquentation en 2016

Cette année, l'ouverture de la cure s'effectue avec 15 jours d'avance par rapport aux éditions précédentes. 2016 s'était achevé sur un record de fréquentation, avec 15.608 curistes accueillis. La direction mise sur une période d'ouverture plus longue pour encore faire gonfler le chiffre.

Le Pôle Thermal d’Amnéville regroupe la Station Thermale Saint-Eloy, mais aussi Thermapolis et Villa Pompéi. "Quand d'autres font le choix de l’automatisation et de la robotisation de leurs installations, nous continuons à privilégier le contact humain parce que nous sommes convaincus que ce facteur est un élément prépondérant dans une activité de santé et bien-être telle que la nôtre" conclut Anne Bello.