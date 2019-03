"Amusons nous pour apprendre !": Idriss Aberkane en conférence à Neuroplanète

Nice, France

Jusqu'à samedi soir a lieu à Nice au CUM, au Centre Universitaire Méditerranéen, le 4ème forum Neuroplanète. Des conférences gratuites pour découvrir les pouvoirs extraordinaires du cerveau et peut-être pour, plus simplement, pour comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et celui qui le connait bien et qui sait surtout l'expliquer à tout un chacun c'est l'essayiste, enseignant, chercheur et conférencier Idriss Aberkanne, auteur du livre "Libérez le cerveau". Pour lui, on a tant à découvrir le concernant et surtout il faut changer notre manière de l’appréhender.