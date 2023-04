Analyse de bactéries dans les aliments : le laboratoire Mérieux recrute des techniciens de laboratoire

Les candidats ont répondu présents au Job Dating organisé par l'entreprise. Près de 10 personnes sont venues CV en main découvrir le labo et déposer leurs candidatures. Les profils recherchés sont soit des personnes ayant un bac STL (sciences et technologies de laboratoire) ou ayant une formation bac+2 dans les sciences. Sinon, le laboratoire propose également des formations, pour ceux qui n'ont pas déjà un pied dans le domaine.

Un laboratoire inédit qui analyse tout type d'aliments

"On peut analyser une viande crue, à sa sortie de l'abattoir, comme le pot de rillettes", explique Malika Chapin, la responsable du site. Les analyses vont des matières premières aux produits finis, mais passent également par le contrôle de l'hygiène des sites des clients. Car ce sont bien les clients eux-mêmes, qui se tournent vers le laboratoire Mérieux.

Des recrutements face à une demande croissante

Le laboratoire, qui a déménagé de Sablé-sur-Sarthe à la Flèche il y a deux ans fait face à des clients de plus en plus nombreux. De MacDonald aux grandes chaînes de distribution en passant par les collectivités, le laboratoire analyse près de 15 000 échantillons par mois. C'est deux fois plus que lorsqu'il était installé à Sablé. D'où les recrutements. Malika Chapin, responsable du site, explique que "l'objectif est de recruter au moins 25 personnes par an, sur ces 4,5 prochaines années". Les clients, eux, viennent principalement de l'Ouest, mais il y en a aussi beaucoup de la France entière.

De bons profils et des personnes intéressées

Malika Chapin l'affirme, "suite à cette première journée de recrutement, nous avons repéré de bons profils". Certains candidats sont d'abord venus visiter le laboratoire, puis ont passé des entretiens individuels. La visite permet dans un premier temps de familiariser les candidats avec l'environnement du laboratoire, "qui n'est pas celui qu'on a en tête, farfelu, avec des fioles qui fument", détaille Séverine Jeannot, chargée de recruter au siège de Cergy, venue exprès pour ce jour de Job Dating. Gaëlle Prévost, mère de famille et préparatrice pour les travaux pratiques au lycée est en pleine reconversion. Pour elle, c'est un métier qui a du sens. Un métier qu'elle espère exercer et que "les gens soient moins malades de ce qu'ils mangent".

Au site de la Flèche, on réfléchit à long terme avec un objectif : que le laboratoire tourne avec 150 techniciens. Ils sont pour l'instant 46. Et pourquoi pas instaurer des horaires en 2 fois 8 heures (de 6h à 13h ou de 13h à 21h), pour que les procédures de vérification soient toujours actives, et que les demandes urgentes puissent être traitées avec plus de souplesse.