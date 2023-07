Ancenis : la maternité risque de fermer sa salle d'accouchement, faute de personnel

La maternité restera cependant ouverte pour toutes les activités gynécologiques, et le suivi avant et après l'accouchement.

Une nouvelle période compliquée pour le Centre hospitalier Erdre et Loire, qui emploie 700 personnes. La maternité d'Ancenis risque d'être privée d'accouchements dès le 1er novembre prochain. Il manque deux gynécologues-obstétriciens, à temps partagé entre Nantes et Ancenis, pour remplacer un départ à la retraite. Si la direction de l'hôpital ne recrute pas ces deux professionnels avant septembre prochain, le bloc obstétrical fermera ses portes à l'automne.

"Cela fait plusieurs mois que nous cherchons à recruter, mais nous ne trouvons personne", soupire Sandrine Delage, la directrice du centre hospitalier. "L'activité du bloc obstétrical est normée : pour qu'une salle de naissance fonctionne 24h/24, il nous faut un gynécologue-obstétricien, un pédiatre, une anesthésiste, une sage-femme et une auxiliaire de puériculture. Sans ça, nous n'avons pas le droit de faire fonctionner une salle d'accouchement."

Une maternité sans accouchements

La maternité restera en revanche ouverte, notamment pour le suivi des patientes avant et après l'accouchement. "Même si elles ont accouché dans une autre maternité, dans les heures qui suivent l'accouchement, elles peuvent revenir ici avec leur bébé pour reprendre leur projet de naissance", explique la directrice. "Nous l'avons déjà fait ponctuellement dans le passé et cela fonctionne très bien." Les patientes devront donc se tourner vers les hôpitaux de Nantes, Angers, Cholet ou Châteaubriant. "Ça me paraît inenvisageable", lâche Aurélie, qui a accouché il y a deux ans et demi à Ancenis. "On ne sait pas combien peut prendre l'accouchement, moi, c'est arrivé en 30 minutes. Donc je n'aurais pas eu le temps et j'aurais accouché dans la voiture ou le camion des pompiers. Je trouve ça dangereux, ce serait un frein considérable si je devais faire un troisième enfant."

Sans compter que les autres hôpitaux sont, eux aussi, débordés, par manque de personne, selon l'Union départementale de la CGT Santé. "Les sages-femmes de Nantes ne savent pas comment elles vont gérer, si elles reçoivent des patientes d'Ancenis", racontent Patricia Aubert, de la CGT au CHU de Nantes. "Le risque, c'est qu'elles soient envoyées dans le privé et doivent payer." Près de 600 femmes accouchent chaque année à Ancenis.

En revanche, les urgences de nuit, fermées depuis février dernier, faute de personnel, devraient rouvrir le 1er novembre prochain. Trois jeunes médecins urgentistes viennent de signer à Ancenis.