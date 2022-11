Ancenis : les urgences de l'hôpital de nouveau fermées la nuit

Si vous habitez dans le secteur d'Ancenis, inutile de vous rendre aux urgences la nuit : elles sont fermées tout le mois de novembre. Les portes des urgences sont closes de 17h jusqu'à 8h30 le lendemain matin, faute de personnel nécessaire. La décision avait déjà été prise cet été pendant un mois.

"Il manque vraiment des médecins urgentistes !"

"Ce sont des tensions au niveau du personnel médical", explique la présidente de la Commission médicale d'établissement de l'hôpital d'Ancenis, le docteur Armelle Courtois, précisant qu'il manque plus de trois équivalents temps-plein pour faire tourner les urgences d'Ancenis 24h sur 24. "Nous sommes dans ce qu'on appelle une fédération médicale des urgences, soutenue par le CHU de Nantes. Les urgentistes qui interviennent chez nous travaillent également au siège, à Nantes. Ils sont souvent à mi-temps. Or, il y a un manque de médecins qui se fait sentir sur la France entière, et en Loire-Atlantique, nous n'arrivons pas à remplir toutes les lignes de garde à la fois du CHU de Nantes et de chez nous pour pouvoir assurer les permanences des urgences. En fait, il manque vraiment des urgentistes!", détaille-t-elle.

"On est délaissé !"

A l'hôpital d'Ancenis, "on est délaissé", martèle la CFDT qui pointe les risques encourus par les patients. "On pourrait carrément avoir des décès parce qu'il y a parfois des urgences vitales qui viennent sur le site, dénonce la responsable de la section locale de la CFDT de l'hôpital d'Ancenis, Murielle Renaud. C'est déjà arrivé au mois de juillet-août où il y a eu deux urgences vitales de l'hôpital de transférées. Quand vous avez un arrêt cardiaque qui arrive, si on ne peut pas l'assurer chez nous, il faut que ce soit le Samu qui le transfère. Chaque minute compte !" La syndicaliste alerte aussi sur le risque que la fermeture des urgences la nuit se poursuive dans le temps à Ancenis.

Composez le 15

S'il vous arrive quelque chose la nuit dans le secteur d'Ancenis, il faut composer le 15 qui vous réorientera si nécessaire vers un médecin ou la maison médicale de garde, et dans les cas les plus graves vers un autre service d'urgences.