Ancien infirmier anesthésiste, ce photographe de Tours a repris du service

Il y a bien sûr un secteur qui ne chôme pas pendant cette crise, celui de l'hôpital qui est toujours à la recherche de bras ! Il y a quelques semaines, le CHRU de Tours avait d'ailleurs lancé un appel aux jeunes retraités soignants pour venir renforcer ses équipes.

"C'est bien qu'il y ait du monde qui vienne en renfort, car les journées sont dures" - Rodolphe Massonat

Un appel entendu par Rodolphe Massonat. Il y a 4 ans, ce tourangeau avait quitté son métier d'infirmier anesthésiste pour se consacrer entièrement à la photographie. Son studio photo de Tours étant pour l'instant fermé pour cause de confinement, il a décidé de reprendre du service. Cela fait plus d'une semaine maintenant qu'il apporte son aide au service réanimation de l'hôpital Bretonneau. "Ca m'a semblé une évidence. Tout le monde doit y mettre du sien, à tous les niveaux. J'ai gardé beaucoup de contacts avec mes amis qui sont sur différents hôpitaux et je n'aurai pas été à l'aise de ne pas faire cette démarche là, sachant qu'on a des amis qui sont un peu dans la galère. Des médecins, des anesthésistes, différents soignants car tout le monde est dans le même bateau", explique-t-il. "C'est bien qu'il y ait du monde qui vienne en renfort, car effectivement les journées sont dures".

Les premiers jours, il était en doublure avec un autre infirmier, le temps pour lui de se « remettre à niveau ». Il se dit prêt à aider jusqu'à la fin de cette crise, et quand tout ça sera fini, il n'exclue pas de cumuler ces deux activités, infirmier et photographe.