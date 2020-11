Ancienne infirmière, elle offre des séances de sophrologie au personnel soignant

Il est 15 heures ce lundi et tous les participants sont connectés sur l'application Zoom. Ils sont une quinzaine, installés le plus confortablement possible. "Avant de fermer les yeux, vous allez faire quelque chose de très simple, les invite Hélène Lambert, vous allez vous étirer le plus fort possible, comme quand on se réveille, qu'on est encore dans son lit". Le but est lui aussi très simple : "Relâcher toutes les tensions inutiles".

"Leur apporter une petite parenthèse dans un quotidien bien chargé"

Cette ancienne infirmière, sophrologue depuis deux ans, a ouvert son cabinet l'an dernier. "Ce n'était pas vraiment le bon timing avec le début du confinement, reconnait-elle. Après le déconfinement en revanche, j'ai eu beaucoup de travail". L'activité étant redevenue calme, elle a décidé d'offrir un peu de son temps à ses anciens collègues soignants. Une demi-heure pour apprendre à se détendre. "Leur apporter une petite parenthèse, rien que pour eux, dans un quotidien bien chargé. Je veux aussi leur apporter des outils qu'ils vont pouvoir réutiliser au travail ou dans leur vie de tous les jours".

Des participants venus de toute la France

En lançant l'invitation sur sa page Facebook, elle ne pensait pas avoir autant de succès. "J'ai des gens de Paris, du département de l'Ain, de Vendée..." Un effet boule de neige venu de toute la France. "Ils n'attendent que ça en fait, qu'on les aide avec des outils très simples". Hélène Lambert poursuit la séance en invitant les participant à penser à un endroit qu'ils aiment. Qu'importe le nombre, il n'y a pas un bruit puisque les micros sont coupés, cette demi-heure de détente permet de s'évader, voir de s'assoupir. "C'était vraiment bien, s'exclame un médecin urgentiste une fois la séance terminée. Ça ressemble un peu à l'hypnose. Merci beaucoup pour ce moment de détente".

"A refaire !" conclut Hélène Lambert, qui fixe un nouveau rendez vous dans 15 jours. Les soignants intéressés doivent communiquer leur nom, prénom et adresse mail à Hélène Lambert via la page Facebook SophrologieArgentan, par téléphone au 06 03 87 54 58 ou par courriel à sophrologieargentan@gmail.com.