Ancienne journaliste de France Bleu Normandie, Clémentine raconte, dans un podcast, son combat face au cancer

Ne dites pas à Clémentine qu'elle est une battante, elle déteste. Car non elle n'est pas une battante affirme-t-elle : "Quand on a 30 ans et qu'on ne sait pas si la mort va venir vous chercher dans les prochains jours ou dans les prochains mois, aller vers la vie et vers les traitements, ce n'est pas être une battante, c'est juste essayer de sauver sa peau à tout prix."

Dans son podcast "Ma vie face au cancer, journal de Clémentine", la jeune journaliste brise les tabous qui persistent autour de la maladie : les mots de l'entourage qui blessent parfois plus qu'ils ne réconfortent, la peur face à l'employeur, les batailles inacceptables face aux lourdeurs et incohérences administratives et la mort difficile à évoquer.

Clémentine évoque aussi son quotidien de malade, la lourdeur des traitements, le corps qui s'épuise les angoisses qui assaillent.

Le thème est lourd, écouter le podcast peut faire peur et pourtant on pleure et on rit avec Clémentine qui a le sens du bon mot et de l'image parfaite pour dépeindre aussi les sentiments qui la traversent. Il y a les renoncements à l'âge où les projets pullulent, la jalousie face aux images de jeunes femmes de son âge insouciantes sur les réseaux sociaux "les petites meufs" comme elle dit, l'angoisse qui isole malgré tout. Mais il y a aussi et surtout dans ce témoignage une rage de vivre, de grands moments d'humanité comme celui où un médecin vient lui apprendre qu'elle va devoir se battre très fort en prenant sa main entre le siennes et il prononce ces mots "un médecin n'a pas le droit de pleurer" - l'urgence de profiter des "moments dorés" comme elle les appelle, où elle boit le bonheur comme il se présente.

Plus encore, le podcast de Clémentine fait du bien ! En témoigne le succès fulgurant qu'il rencontre moins d'un mois après sa sortie et les témoignages qui affluent de malades, de soignants, d'aidants ou juste d'auditeurs admiratifs.

Pour Clémentine, le pari est réussi et le résultat est au-delà de ses espérances. Quand on lui demande ce qu'elle en pense, elle s'émerveille "Je me sens utile, ça fait un bien fou ! Ca fait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé."

"Ma vie face au cancer, journal de Clémentine" est un podcast de France Info en 10 épisodes d'une dizaine de minutes. A lire de toute urgence.