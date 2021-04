André-Gwénaël Pors va quitter ses fonctions de directeur de l'hôpital de Laval

Selon nos informations, André-Gwenaël Pors ne sera plus le directeur de l'hôpital de Laval d'ici cet été. L'homme de 63 ans est muté à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

L'hôpital de Laval aura un nouveau directeur ou une nouvelle directrice dès cet été 2021. André-Gwénaël Pors quittera en effet l'établissement dans quelques mois. Arrivé en octobre 2013, à la tête du centre hospitalier de Laval, l'homme de 63 ans vient d'être recruté à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

La décision a été actée mardi matin et communiquée au maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier (qui connaît bien la Mayenne et Laval pour y avoir vécu une partie de sa jeunesse). Le nom d'André-Gwénaël Pors a été annoncé aux cadres de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer. On ne connaît pas le nom de son successeur à Laval.

En octobre 2013, André-Gwenaël Pors avait succédé à Liliane Lenhardt et arrivait de Toulouse où il exerçait la fonction de directeur-adjoint du CHU. L'homme aura donc terminé son passage à Laval dans l'urgence de la crise sanitaire. Le 9 avril dernier, le directeur appelait encore ses agents hospitaliers, exténués comme lui, à "encore faire un effort (...) certains craquent et c'est compréhensible. La Covid est là et il faut réussir à y faire face".